В России отзывают автомобили Subaru из-за проблем с ремнями безопасности

К «официалам» пригласили владельцев 32 паркетников Subaru XV, отданных в руки покупателей начиная с 2019 года. Как оказалось, эти авто могли оснастить ремнями с неправильно собранной втягивающей катушкой.

В ближайшее время с хозяевами дефектных кроссоверов свяжутся представители бренда и оповестят о проблеме, пригласив на замену некондиционной детали на новую. Все запчасти и работы, связанные с отзывом, автостроитель предоставляет бесплатно.

Кстати, есть способ самостоятельно и оперативно узнать, попадет ли авто под сервисную акцию. Для этого нужно на сайте Росстандарта зайти в раздел «Сервисы» и воспользоваться поисковой системой с базой отзывов. Там по VIN можно найти все мероприятия, под которые попадал автомобиль. При совпадении необходимо связаться с дилером и записаться на ремонт.

Кстати, в конце 2019 года компактные XV уже попадали под отзыв вместе с Impreza. Дефектные авто были проданы за три последних года. Причина — дефект тормозных шлангов, пропускающих жидкость.