В России начались продажи обновленного Subaru Forester

К уже хорошо известному поклонникам марки набору оттенков окраски кузова Subaru Forester добавится новый — темно-серый Magnetite Gray Metallic. Кроме того, «паркетник» в двух комплектациях Elegance ES и Elegance+ ES теперь щеголяет новыми 18-дюймовыми колесными дисками с десятью спицами. Поменялись диски и у авто в базовом варианте.

Все остальное осталось прежним. Под капотом — двухлитровая бензиновая «четверка» мощностью 150 л. с. либо 185-сильная объемом 2,5 л. Оба мотора работают вкупе с вариатором Lineartronic и фирменной системой полного привода.

Ценник на новинку стартует от 2 059 000 рублей, а Forester в топе оценивается в 2 659 900. Стоит отметить, что потребителям предложен и прошлогодний кроcсовер. Его прайс в младшей комплектации от новичка отличается на 10 000 рублей в меньшую сторону.

Кстати, в апреле Forester попал под отзыв вместе с XV, Impreza, WRX и WRX STI. У «японцев» обнаружили серьезные проблемы с мотором и электрооборудованием. В сервисном мероприятии приняли участие более 50 000 автомобилей.