Японцы представили обновленный кроссовер Subaru XV

Больших перемен в экстерьере обновленный Subaru XV, дебютировавший пока только на домашнем рынке, не получил. «Паркетнику» лишь подретушировали фары да задние «противотуманки». Главная доработка — новая информационно-развлекательная система с расширенным функционалом и увеличенным экраном.
Но это не все приятные новости: после рестайлинга XV уже в базе оснащается комплексом активной безопасности EyeSight с адаптивным круиз-контролем и функциями автоматического торможения и удержания в заданной полосе. Система помощи при движении по бездорожью X-Mode «научилась» работать в двух режимах для езды по гравийной дороге и по глубокому снегу или грязи.
В Японии двухлитровый бензиновый мотор мощностью 154 л. с. теперь трудится только в сочетании с электродвигателем на 14 «лошадей», встроенным в вариатор. Маломощный электрический агрегат включается в работу только на старте и при разгоне. Напомним, что на вооружении Subaru XV есть еще и 114-сильный «атмосферник» объемом 1,6 л. Здесь разработчики оставили все без изменений.
Продажи посвежевшего «ИксВи» на родине стартуют в конце ноября. «Паркетник» прикатит и к российским дилерам, не сомневайтесь. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе бренда, доработанной оптикой кроссовер будет щеголять уже до конца года, а техническая начинка обновится в апреле 2020-го. Будем ждать.