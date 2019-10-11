Японцы представили обновленный кроссовер Subaru XV

Больших перемен в экстерьере обновленный Subaru XV, дебютировавший пока только на домашнем рынке, не получил. «Паркетнику» лишь подретушировали фары да задние «противотуманки». Главная доработка — новая информационно-развлекательная система с расширенным функционалом и увеличенным экраном.

Но это не все приятные новости: после рестайлинга XV уже в базе оснащается комплексом активной безопасности EyeSight с адаптивным круиз-контролем и функциями автоматического торможения и удержания в заданной полосе. Система помощи при движении по бездорожью X-Mode «научилась» работать в двух режимах для езды по гравийной дороге и по глубокому снегу или грязи.