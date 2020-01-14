В России начали собирать компактный кроссовер KIA Seltos

Сегодня начали сходить с конвейера KIA Seltos, вооруженные двухлитровым MPI мощностью 147 л. с., работающим вместе с вариатором, и 175-сильным турбомотором объемом 1,6 л, агрегатированным с семиступенчатой преселективной коробкой передач.

Позднее начнут производить Seltos с «атмосферником» на 1,6 л с отдачей в 120 «лошадей». Последний подружат с шестискоростным «автоматом». Привод — на выбор — передний или полный. Стартовый ценник — 1 349 900 рублей.

Как накануне стало известно порталу «АвтоВзгляд» из собственных источников, «Селтос» в максимальной комплектации обойдется в 1 804 900. А старт заказов, ранее намеченный на 1 февраля, перенесен на 2 марта. Связано это с планами по сохранению объемов продаж старшего KIA Sportage. Подробнее об этом можно узнать здесь.