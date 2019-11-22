KIA Seltos: состоялась премьера нового кроссовера для России

Да, именно китайская версия KIA KX3 приедет к нам, пусть и слегка с видоизмененными спецификациями. Но дизайн и компоновка салона этого кроссовера в России будут полностью идентичными.

Маленький паркетник похвастает 10-дюймовой тачпанелью, креслами с хорошей боковой поддержкой, обогревом и вентиляцией, а также панорамой и аудиосистемой от Bose.

Разумеется, не обойдется без умной электроники. В частности, исчерпывающим набором функций, отвечающих за безопасность, и системой кругового обзора.