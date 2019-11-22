KIA Seltos: состоялась премьера нового кроссовера для России

Да, именно китайская версия KIA KX3 приедет к нам, пусть и слегка с видоизмененными спецификациями. Но дизайн и компоновка салона этого кроссовера в России будут полностью идентичными.
Маленький паркетник похвастает 10-дюймовой тачпанелью, креслами с хорошей боковой поддержкой, обогревом и вентиляцией, а также панорамой и аудиосистемой от Bose.
Разумеется, не обойдется без умной электроники. В частности, исчерпывающим набором функций, отвечающих за безопасность, и системой кругового обзора.
Вместо положенного китайцам 1,5-литрового атмосферника, нам достанется мотор объемом 2 литра. А это 149 «лошадей» и вариатор! Да-да, теперь бесступенчатая коробка найдется и в арсенале KIA. Впрочем, альтернативой станет «робот» о семи скоростях и с парой сцеплений. Правда, он будет работать с более мощным 1,6-литровым турбомотором. Привод — на выбор — передний или полный.
Главный вопрос, когда новинка доберется до российских дилеров, пока остается открытым. Точно известно лишь, что в следующем году.