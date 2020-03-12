Land Rover готовит «убийцу» для BMW X1 и Mercedes-Benz GLA

Новинку возведут на той же алюминиевой платформе, что и последний Land Rover Defender. Авто получит укороченную базу, а также пятидверный кузов. Во всяком случае об этом сообщает издание WhichCar, ссылаясь на собственные источники.

Предполагается, что в ассортименте маленького «Дефа» будут турбированные «трешки» и «четверки», а также гибридные силовые установки. Привод — передний или полный — на выбор.

Кстати, даже назван предварительный ценник — 25 000 фунтов стерлингов, то есть в переводе на рубли по актуальному курсу — 2 360 000.

Вполне вероятно, что модель получит имя Land Rover Defender 80. Между тем возрожденный «Дефендер» с несущим кузовом из легкого алюминия, потерявший рамную конструкцию и МКП, ворваться на рынок премиальных внедорожников.

К слову, в будущем «вездеход» выйдет в семиместном варианте. От пикапа британцы отказались.