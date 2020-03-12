Как блондинки выбирают кроссовер: мой любимый размер, или Чего на самом деле хотят женщины

Фото: carstuckgirls
Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж… и далее внушительный список из всего подряд. Помните? С того момента, как Самуил Маршак написал это известное стихотворение, прошел почти век. Времена идут, а дамы не меняются. «Впихнуть невпихуемое» остается их любимым развлечением и сегодня.

Впрочем, если современницам Маршака необъятный багаж приходилось сдавать на станции и путешествовать на паровозе, то сегодня представительницы прекрасного пола вполне себе уверено садятся за руль и отправляются в вояж любой дальности. Главное, чтобы автомобиль был подходящим.

А ведь требований у дам, как известно, более чем! Я решила не мелочиться, и взяла на тест семиместный кроссовер Mitsubishi Outlander, чтобы посмотреть на него настоящим женским «АвтоВзглядом».

Фото: АвтоВзгляд

Мы, современные женщины, с боем отвоёвывающие своё право быть полноценными участниками дорожного движения, давно уже освоили и большие внедорожники, и пикапы, и микроавтобусы. Да что уж там: нас даже большегрузами не напугать!

Тем, кому порядком надоели бородатые анекдоты про маленькую красненькую машинку, брутальная внешность Mitsubishi Outlander, вполне придётся по душе. Четкие линии кузова, «рубленная» морда и агрессивный азиатский прищур фар: кроссовер выглядит, как настоящий японский самурай.

Леди за рулем гламурного спорткара давно уже никого не удивит, а вот даме на «Аутлендере» внимание соседей по потоку точно будет обеспечено. Кстати, именно внешний вид — это первое, на что обращают внимание женщины (и речь здесь, поверьте, не только об автомобиле).

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Фото: АвтоВзгляд

Итак, первый балл в пользу экстерьера Outlander заработал. Что изучает женщина в автомобиле далее? Интерьер! Да-да, салон машины интересует нас больше, чем ее технические характеристики (кому есть дело до всех этих непонятных цифр и крутящих моментов). Здесь у дам тоже есть целый перечень требований. Одно из самых главных — удобство посадки.

Объяснить это очень просто: среднестатистическая леди серьезно уступает своими габаритами мужчине. А большинство производителей, проектируя интерьеры авто, явно ориентируются на сильный пол. В итоге усесться за рулем для женщины — задача не из легких: поднимаешь кресло повыше — ноги не достают до педалей, придвигаешься поближе — ноги занимают удобное положение, но упираешься в «баранку».

В Mitsubishi Outlander квест «посади себя за руль» удалось пройти легко и просто. Поблагодарим же японских мужчин за то, что они миниатюрнее европейских, ибо отрегулировать водительское место в «Ауте» можно даже под подростка.

Фото: АвтоВзгляд

Вы счастливая «Я же мать»? Тогда этот семиместный кроссовер точно то, что надо! В салоне Outlander можно без проблем разместить аж четыре (помним о материнском капитале!) детских кресла, а спереди останется место для отца семейства.

Кстати, возвращаясь к излюбленной женской забаве под названием «впихнуть невпихуемое». Места в грузовом отсеке Mitsubishi столько, что и диван, и чемодан, и саквояж войдут без усилий. Собачонка, если надо, тоже поместится!

Неопытные мужчины спросят: «зачем вам большой багажник»? Отвечаю: вы видели дамские чемоданы в аэропорту? А наши сумочки, в которых может обнаружиться все: от помады до шуруповерта? Вот то-то же! Итак, второй балл Mitsubishi Outlander заслуженно получает за интерьер.

Фото: АвтоВзгляд

Прекрасный снаружи и добрый внутри, японский кроссовер и на дороге ведет себя достойно. Двигатель объемом 2,4 литра и мощностью в 167 «коней» позволяет уверенно выходить на обгон, а при желании и немного похулиганить на светофорах.

В поворотах, даже на приличной скорости, автомобиль не валится и уверенно держится за дорогу. А если вы вдруг решите, что вам срочно и прямо сейчас необходимо отправиться на дачу (да, у нас, женщин, такое случается), то Outlander поможет совершить вояж без приключений.

Грязь, слякоть и умеренное бездорожье этому статному полноприводному кроссоверу не страшны от слова «совсем». Ну или просто не страшны…

Фото: АвтоВзгляд

Отдельный плюсик «Ауту» дамы поставят за то, что во всех комплектациях автомобиль оснащен вариатором (не путать с вибратором). Ведь любителей гонять на «мешалке» среди женщин — раз, два — и обчелся.

Еще один приятный бонус: Outlander ездит на 92-м бензине. В условиях нынешней ситуации в мировой экономике — бонус не только приятный, но и важный для личного бюджета. Ну а на сэкономленную разницу вполне себе можно каждый месяц покупать новую сумочку!

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12 марта 2020
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