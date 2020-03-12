Как блондинки выбирают кроссовер: мой любимый размер, или Чего на самом деле хотят женщины

Впрочем, если современницам Маршака необъятный багаж приходилось сдавать на станции и путешествовать на паровозе, то сегодня представительницы прекрасного пола вполне себе уверено садятся за руль и отправляются в вояж любой дальности. Главное, чтобы автомобиль был подходящим.
А ведь требований у дам, как известно, более чем! Я решила не мелочиться, и взяла на тест семиместный кроссовер Mitsubishi Outlander, чтобы посмотреть на него настоящим женским «АвтоВзглядом».
Мы, современные женщины, с боем отвоёвывающие своё право быть полноценными участниками дорожного движения, давно уже освоили и большие внедорожники, и пикапы, и микроавтобусы. Да что уж там: нас даже большегрузами не напугать!
Тем, кому порядком надоели бородатые анекдоты про маленькую красненькую машинку, брутальная внешность Mitsubishi Outlander, вполне придётся по душе. Четкие линии кузова, «рубленная» морда и агрессивный азиатский прищур фар: кроссовер выглядит, как настоящий японский самурай.
Леди за рулем гламурного спорткара давно уже никого не удивит, а вот даме на «Аутлендере» внимание соседей по потоку точно будет обеспечено. Кстати, именно внешний вид — это первое, на что обращают внимание женщины (и речь здесь, поверьте, не только об автомобиле).
Итак, первый балл в пользу экстерьера Outlander заработал. Что изучает женщина в автомобиле далее? Интерьер! Да-да, салон машины интересует нас больше, чем ее технические характеристики (кому есть дело до всех этих непонятных цифр и крутящих моментов). Здесь у дам тоже есть целый перечень требований. Одно из самых главных — удобство посадки.
Объяснить это очень просто: среднестатистическая леди серьезно уступает своими габаритами мужчине. А большинство производителей, проектируя интерьеры авто, явно ориентируются на сильный пол. В итоге усесться за рулем для женщины — задача не из легких: поднимаешь кресло повыше — ноги не достают до педалей, придвигаешься поближе — ноги занимают удобное положение, но упираешься в «баранку».
В Mitsubishi Outlander квест «посади себя за руль» удалось пройти легко и просто. Поблагодарим же японских мужчин за то, что они миниатюрнее европейских, ибо отрегулировать водительское место в «Ауте» можно даже под подростка.
Вы счастливая «Я же мать»? Тогда этот семиместный кроссовер точно то, что надо! В салоне Outlander можно без проблем разместить аж четыре (помним о материнском капитале!) детских кресла, а спереди останется место для отца семейства.
Кстати, возвращаясь к излюбленной женской забаве под названием «впихнуть невпихуемое». Места в грузовом отсеке Mitsubishi столько, что и диван, и чемодан, и саквояж войдут без усилий. Собачонка, если надо, тоже поместится!
Неопытные мужчины спросят: «зачем вам большой багажник»? Отвечаю: вы видели дамские чемоданы в аэропорту? А наши сумочки, в которых может обнаружиться все: от помады до шуруповерта? Вот то-то же! Итак, второй балл Mitsubishi Outlander заслуженно получает за интерьер.
Прекрасный снаружи и добрый внутри, японский кроссовер и на дороге ведет себя достойно. Двигатель объемом 2,4 литра и мощностью в 167 «коней» позволяет уверенно выходить на обгон, а при желании и немного похулиганить на светофорах.
В поворотах, даже на приличной скорости, автомобиль не валится и уверенно держится за дорогу. А если вы вдруг решите, что вам срочно и прямо сейчас необходимо отправиться на дачу (да, у нас, женщин, такое случается), то Outlander поможет совершить вояж без приключений.
Грязь, слякоть и умеренное бездорожье этому статному полноприводному кроссоверу не страшны от слова «совсем». Ну или просто не страшны…
Отдельный плюсик «Ауту» дамы поставят за то, что во всех комплектациях автомобиль оснащен вариатором (не путать с вибратором). Ведь любителей гонять на «мешалке» среди женщин — раз, два — и обчелся.
Еще один приятный бонус: Outlander ездит на 92-м бензине. В условиях нынешней ситуации в мировой экономике — бонус не только приятный, но и важный для личного бюджета. Ну а на сэкономленную разницу вполне себе можно каждый месяц покупать новую сумочку!