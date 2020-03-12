Как блондинки выбирают кроссовер: мой любимый размер, или Чего на самом деле хотят женщины

Мы, современные женщины, с боем отвоёвывающие своё право быть полноценными участниками дорожного движения, давно уже освоили и большие внедорожники, и пикапы, и микроавтобусы. Да что уж там: нас даже большегрузами не напугать!

Тем, кому порядком надоели бородатые анекдоты про маленькую красненькую машинку, брутальная внешность Mitsubishi Outlander, вполне придётся по душе. Четкие линии кузова, «рубленная» морда и агрессивный азиатский прищур фар: кроссовер выглядит, как настоящий японский самурай.

Леди за рулем гламурного спорткара давно уже никого не удивит, а вот даме на «Аутлендере» внимание соседей по потоку точно будет обеспечено. Кстати, именно внешний вид — это первое, на что обращают внимание женщины (и речь здесь, поверьте, не только об автомобиле).