Nissan прокомментировал слухи об уходе Datsun из России

Тревожную новость об уходе марки Datsun из нашей страны сообщило издание Nikkei Asia Review. Судьбоносное решение было принято после того, как в Nissan на посту исполнительного директора Хирото Сайкаву сменил Макото Учида.

Скажем сразу, российским поклонникам бренда, производящего бюджетные седаны и хетчбэки, опасаться нечего. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по связям с общественностью Nissan и Datsun в России Роман Скольский, «появившаяся в СМИ информация — это только слухи, которые мы даже не комментируем».

– На сегодняшний день изменений в работе Datsun в России нет, — уточнил официальный представитель бренда. — А в ближайших планах — обновление моделей on-DO и mi-DO, а также запуск их спецверсий.

Стоит напомнить, что с января по октябрь в руки покупателей ушло 18 500 автомобилей Datsun, что на 15% выше прошлогоднего показателя. Что можно назвать весьма неплохим результатом с учетом того, что общие продажи «легковушек» и легких коммерческих авто в стране просели на 2,4%.