Nissan прокомментировал слухи об уходе Datsun из России

Фото: Datsun
В японских СМИ появилось сообщение о том, что компания Datsun собирается свернуть продажи и производство автомобилей в Индонезии и России уже в 2020 году. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, так ли это на самом деле.

Тревожную новость об уходе марки Datsun из нашей страны сообщило издание Nikkei Asia Review. Судьбоносное решение было принято после того, как в Nissan на посту исполнительного директора Хирото Сайкаву сменил Макото Учида.

Скажем сразу, российским поклонникам бренда, производящего бюджетные седаны и хетчбэки, опасаться нечего. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по связям с общественностью Nissan и Datsun в России Роман Скольский, «появившаяся в СМИ информация — это только слухи, которые мы даже не комментируем».

– На сегодняшний день изменений в работе Datsun в России нет, — уточнил официальный представитель бренда. — А в ближайших планах — обновление моделей on-DO и mi-DO, а также запуск их спецверсий.

Стоит напомнить, что с января по октябрь в руки покупателей ушло 18 500 автомобилей Datsun, что на 15% выше прошлогоднего показателя. Что можно назвать весьма неплохим результатом с учетом того, что общие продажи «легковушек» и легких коммерческих авто в стране просели на 2,4%.

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3 декабря 2019
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