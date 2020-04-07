В России отзывают почти 9000 кроссоверов Mazda из-за неисправной оптики

Неисправность нашли в Mazda CX-5, отданных в руки покупателей с 17 марта 2015-го по 15 сентября 2016 года. Дефектные комплектующие необходимо проверить и при необходимости отремонтировать или заменить. Все запчасти и работы производитель предоставит бесплатно.

Представители бренда в ближайшее время свяжутся с владельцами бракованных кроссоверов и пригласят на ремонт. Правда, если паркетник уже успел сменить первого хозяина, придется самостоятельно узнавать, подпадает ли авто под отзыв.

На сайте Росстандарта в разделе «Сервисы» имеется доступ к базе отзывных кампаний. Достаточно вбить VIN автомобиля, и система выдаст сервисные акции, где засветился автомобиль.

Стоит напомнить, что сейчас техцентры закрыты по указу Президента, объявившего выходные из-за ситуации с распространением коронавируса. Так что автомобиль на ремонт можно будет привезти, когда ограничения снимут.