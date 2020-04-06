Грабежи и разбои: почему эпидемия коронавируса приведет к росту нападений на водителей

Уже сейчас для автовладельцев очевидны все предпосылки серьезных проблем, которые в ближайшем будущем вернуться к ним из лихих девяностых. Финансовый кризис, остановка автопроизводств, перебои поставок комплектующих и резкий рост цен на машины (и новые, и подержанные) спровоцирует падение спроса и закрытие 50% автосалонов, прогнозируемое аналитиками. Все говорит о том, что скоро автомобиль для большинства наших сограждан вновь станет роскошью, что, в свою очередь, спровоцирует резкий скачок числа угонов. И это подтвердил корреспонденту портала «АвтоВзгляд» заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов:

— По опыту предыдущих кризисов — 2008 и 2014 годов — мы знаем, что, когда происходит резкий рост курса доллара, начинаются угоны автомобилей «под разбор», ради запчастей, что, конечно, увеличивает количество угонов. Сказать, что сейчас такая ситуация уже наступила, нельзя. Однако вероятность, что она произойдет, весьма велика, и насколько она затянется — пока неизвестно…

С этим мнением солидарен и директор департамента страховых выплат компании «АльфаСтрахование» Александр Харагезов:

— Пока мы не наблюдаем роста количества угонов автомобилей. Однако любой кризис влияет негативно на криминогенную обстановку. В текущей ситуации мы считаем, что может увеличиться как число попыток мошенничества, так и число угонов, особенно если на рынке будет дефицит запчастей. Внесение автозапчастей в список товаров первой необходимости может помочь предотвратить развитие подобного сценария…