Грабежи и разбои: почему эпидемия коронавируса приведет к росту нападений на водителей

Уже сейчас для автовладельцев очевидны все предпосылки серьезных проблем, которые в ближайшем будущем вернуться к ним из лихих девяностых. Финансовый кризис, остановка автопроизводств, перебои поставок комплектующих и резкий рост цен на машины (и новые, и подержанные) спровоцирует падение спроса и закрытие 50% автосалонов, прогнозируемое аналитиками. Все говорит о том, что скоро автомобиль для большинства наших сограждан вновь станет роскошью, что, в свою очередь, спровоцирует резкий скачок числа угонов. И это подтвердил корреспонденту портала «АвтоВзгляд» заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов:
— По опыту предыдущих кризисов — 2008 и 2014 годов — мы знаем, что, когда происходит резкий рост курса доллара, начинаются угоны автомобилей «под разбор», ради запчастей, что, конечно, увеличивает количество угонов. Сказать, что сейчас такая ситуация уже наступила, нельзя. Однако вероятность, что она произойдет, весьма велика, и насколько она затянется — пока неизвестно…
С этим мнением солидарен и директор департамента страховых выплат компании «АльфаСтрахование» Александр Харагезов:
— Пока мы не наблюдаем роста количества угонов автомобилей. Однако любой кризис влияет негативно на криминогенную обстановку. В текущей ситуации мы считаем, что может увеличиться как число попыток мошенничества, так и число угонов, особенно если на рынке будет дефицит запчастей. Внесение автозапчастей в список товаров первой необходимости может помочь предотвратить развитие подобного сценария…
Директор Департамента урегулирования убытков ООО «Абсолют Страхование» Игорь Люкин высказал нашему изданию схожие прогнозы:
— Рост кривой угонов автотранспорта неизбежно. При ухудшении экономической ситуации в стране всегда наблюдается общий рост преступности. Плюс к этому — падение рубля, что приводит к росту цен на новые машины и, как следствие, повышенный спрос на вторичном рынке. В связи с трудностями при покупке новых автозапчастей возрастет спрос на бэушные компоненты. Все это угонщикам только на руку…
Прогнозы компетентных экспертов, как мы видим, печальны. Особенно на фоне того, что оптимизация предприятий во всех сферах обслуживания и производства, как и неминуемые банкротства, приведут к массовым увольнениям. На улицах наших городов окажутся сотни тысяч голодных безработных, включая гастарбайтеров. Понятно, что значительная их часть не устоит перед соблазном поживиться за чужой счет и пополнит ряды автоворов. В результате профессионалов угона, использующих для своих целей дорогие кодграбберы, потеснят недалекие отморозки, у которых хватит ума на единственный способ овладеть чужой машиной — разбойное нападение на водителя. Таким образом, шансы стать жертвой грабежа возрастут не только у владельцев дорогих иномарок, но и у собственников популярных бюджетников.
На вопрос: «Что делать в такой ситуации?», нам ответил заместитель генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов:
— Опасения вполне обоснованные — люди теряют работу, все дорожает, включая запчасти, автомобили становятся менее доступными, и это естественно вызовет большое количество угонов и иных противоправных действий третьих лиц. Злоумышленники машину вскрывают не только с целью угона, но и для воровства запчастей на продажу. Так что всем автовладельцам следует быть к этому готовыми не только морально, но и материально. Выход один — страховать автомобиль по КАСКО, потому что полис ОСАГО не поможет, если машину угонят или разберут на запчасти…
При этом эксперты портал «АвтоВзгляд» уверены, что КАСКО — не единственное решение возникшей проблемы. Многим собственникам личного автотранспорта придется обновить противоугонные системы, а также вспомнить, где находится ближайшая от дома охраняемая автостоянка. Не ошибетесь, если место там забронируете уже сейчас, пока не наступил ажиотаж, и еще есть свободные места.
А что касается разбойных нападений с целью угона машины, то без личной охраны обезопасить себя от этой беды почти невозможно — особенно в малолюдных местах и на загородных шоссе. В любом случае, если вам угрожают оружием, лучше смириться и выполнять требования преступника. Ни одна самая дорогая машина не стоит человеческой жизни! И тем не менее, стоит прислушаться к мнению еще одного эксперта портала «АвтоВзгляд»:
— Вероятность роста числа угонов в период экономического кризиса, вызванного пандемией короновируса, высока. Особенно, если на рынке возникнет дефицит автозапчастей, — говорит исполнительный директор НПО «СтарЛайн» Елизавета Нарбут. — Поэтому сейчас очень важно надежно защитить свой автомобиль: разместить машину на время самоизоляции на охраняемую стоянку или паркинг, активно использовать дополнительное охранное оборудование, которое всегда позволит определить точное месторасположение автомобиля и мгновенно сообщит о попытке угона…
При этом не надо думать, что на гоп-стоп водителей пойдут иностранцы, занятые в коммунальном хозяйстве. У них, слава Богу, пусть с нищенской, но зарплатой — все в порядке. Но вот как быть с сотнями эмигрантов, прописавшихся в дачных кооперативах, работающих на замораживающихся сейчас стройках и других легальных и полулегальных объектах, владельцы которых сегодня уже не в состоянии платить?..