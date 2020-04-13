Ракета в огороде: тест-драйв нового Infiniti QX50

Он сильно изменился, этот новый QX. Внешне кроссовер стал более приземистым, его силуэт стал по очертаниям ближе к универсалу, нежели к полноценному вседорожнику.
Современная корпоративная морда со ставшей традиционной исполинской решеткой радиатора, молниеобразная хромированная окантовка задних боковых форточек, большие колеса с впечатляющими литыми дисками оригинального дизайна…
Но самую главную деталь оценят те, кто когда-то ездил и любил «кепку» — FX — мощные выпуклости по бокам капота, отлично просматриваемые с водительского кресла. Эти атлетичные «мускулы» всегда придавали водителю чрезмерной уверенности за рулем, автомобиль словно всегда был «набычен», что весьма ценилось в суровую эпоху становления постсоветской России. Сохранился этот элемент дизайна и сейчас, японские специалисты не только тонко чувствуют модные тенденции, но и отдают дань самурайским традициям.
Впрочем, соседство рубленых катаной форм и плавных округлостей в QX не так уж и удивляет, после всех этих Zoom-Zoom и L-Finess. Самые же мощные изменения — внутри.
Если, попадя внутрь нового Infiniti QX50, вы не окажетесь под впечатлением, значит вы никогда не заглядывали в салон старика FX, того самого, американизированного до нельзя. На фоне наимоднейшего дизайна экстерьера, интерьер хотелось сразу же отправить на свалку истории. Жуткий твердый пластик, ужасные пластиковые кнопки от самых дешевых Nissan конца 80-х годов.
Теперь… Теперь же все совсем иначе. Интерьер QX50 продуман художниками до мелочей и отделан самыми пафосными материалами. Даже огромный центральный тоннель между сиденьями выполнен из алькантары, а сиденья настолько удобны, что даже спустя несколько часов езды, никакой усталости не замечаешь.
Два модных сенсорных экрана, отличная стереосистема BOSE, кожаное рулевое колесо оптимального размера и толщины — все кругом пропитано лосокм, нет ни малейшего намека на дешевизну. Коли замахнулся на планку «премиум», нужно держать марку!
Подумали умные японцы и про наши фискальные обязательства — новый 4-цилиндровый двигатель VC-Turbo с изменяемыми фазами газораспределения и турбонаддувом работает в паре с вариатором X-Tronic CVT не только достаточно эффективно, но еще и имеет удачную налоговую мощность в 249 л. с.
Конечно, турбояму при 2-литровом объеме никто не отменял, ибо сделать это достаточно сложно, зато можно поиграться с настройками режима пилотирования. Все просто — если включить «зеленый» режим, то QX50 будет лихо и задорно «овощить», согласно последней буржуйской экологической моде. Подобный вариант не очень-то приемлем для истинных драйверов, но поможет вместо «горючки» отложить на «заначку».
В «стандарте» QX50 адекватно и бодро едет, хорошо управляется и вообще производит впечатление современного семейного кроссовера.
Однако стоит лишь перевести небольшой селектор D-Mode в режим Sport, как Infiniti QX50 тут же преображается — реакции кроссовера буквально на все органы управления становятся гораздо острее.
Руль наливается тяжестью и чувствительностью, педаль акселератора словно подменили — автомобиль резко реагирует даже на малейшее касание стопы. Машина начинает живо отвечать на любые команды и задорно ехать. Динамика такая, что «семейным» спортивный режим уже не назовешь. Гул двигателя целенаправленно врывается в салон, радуя агрессивным рыком. Чего нельзя сказать о шорохе ветра, который на высокой скорости заставляет проверять: все ли окна заперты? Над шумоизоляцией господа из Infiniti работали-работали, а потом, видимо, отвлеклись.
Если честно, перманентно ездить в спортивном режиме на Infiniti QX50 не хочется, уж больно нервно и агрессивно ведет себя кроссовер, больше похожий на ракету. Нужно кого-то наказать — да, сколько угодно! Для повседневной же эксплуатации вполне достаточно и обычного режима. А уж тем более, если вам нужно доставить иногда даже любимую тещу до огорода, не испачкав новомодненький салон…