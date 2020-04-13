Ракета в огороде: тест-драйв нового Infiniti QX50

Он сильно изменился, этот новый QX. Внешне кроссовер стал более приземистым, его силуэт стал по очертаниям ближе к универсалу, нежели к полноценному вседорожнику.

Современная корпоративная морда со ставшей традиционной исполинской решеткой радиатора, молниеобразная хромированная окантовка задних боковых форточек, большие колеса с впечатляющими литыми дисками оригинального дизайна…

Но самую главную деталь оценят те, кто когда-то ездил и любил «кепку» — FX — мощные выпуклости по бокам капота, отлично просматриваемые с водительского кресла. Эти атлетичные «мускулы» всегда придавали водителю чрезмерной уверенности за рулем, автомобиль словно всегда был «набычен», что весьма ценилось в суровую эпоху становления постсоветской России. Сохранился этот элемент дизайна и сейчас, японские специалисты не только тонко чувствуют модные тенденции, но и отдают дань самурайским традициям.

Впрочем, соседство рубленых катаной форм и плавных округлостей в QX не так уж и удивляет, после всех этих Zoom-Zoom и L-Finess. Самые же мощные изменения — внутри.