Дьявол в мелочах: тест-драйв обновленного Lexus RX

Тогда еще не знали о коронавирусе, но зато китайские производители «тюнингованной» оптики долгие годы наживались на прочно вошедших в моду задних фонарях «Lexus стайл». Спустя без малого четверть века мы решили посмотреть, во что же превратился некогда культовый автомобиль, дожив до рестайлинга четвертого поколения.
В первую очередь можно смело сказать, что в России RX культовым и остался. За 2019 год было продано 9855 «Рыксов», что является лучшим показателем среди всех моделей марки. Можно сколь угодно спорить о дизайне четвертого поколения и его ездовых характеристиках, однако продажи говорят сами за себя. Не претендуя на истину, скажу лишь, что, на мой взгляд — это действительно лучший вариант для тех, кто ценит качество, регулярно выезжает за пределы города и точно понимает, за что имеет смысл платить.
В этой картине практически идеального мира, естественно, были свои небольшие изъяны. Не существенные на общем фоне, но иногда способные надолго вывести из душевного равновесия. И вот теперь их стало гораздо меньше. Главное! Инженеры Lexus наконец-то узнали про существование технологии Touch и расчудесный джойстик медиасистемы отправился прямиком на свалку, где его давно заждались!
Сама медиасистема теперь поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, но по личному опыту — это весьма спорное достижение. Не каждый готов пустить автомобиль в святая святых — собственный телефон.
В части технологий обновленный RX заметно обогатился активными системами безопасности. Последнее поколение комплекса Lexus Safety System + включает в себя функции, недоступные даже на флагманском внедорожнике LX!
Так, система предупреждения столкновений с автоматическим торможением теперь способна распознавать велосипедистов и пешеходов, в том числе в темное время суток. Те, кто хоть раз встречал на ночной загородной дороге бредущее в никуда тело, точно оценят её по достоинству. Да и внезапно выскочивший на дорогу лось вполне сойдёт за велосипедиста.
Адаптивный круиз-контроль работает в комплексе с функцией удержания автомобиля в полосе. Которая, в свою очередь, умеет, пусть и незначительно, но корректировать траекторию движения.
А чтобы автомобиль не подкинул неприятный сюрприз в повороте, если вы вдруг ошиблись с газом, специальный электронный ассистент предотвращает снос передней оси. Проверено — действует безотказно.
Понятно, что удивить кого-то светодиодными фарами с автоматическим дальним светом невозможно. И даже технология матричного затемнения, при всей её эффективности, отнюдь не тянет на новинку.
Но в обновленном Lexus RX она удачно дополнена технологией BladeScan — и вот это уже вполне ощутимая инновация. Суть технологии проста — вращающееся на высоких оборотах зеркало освещается набором светодиодов и, подобно развертке монитора, освещает дорогу. При этом она с высокой точностью держит границы объектов, на которые свет попасть не должен, в первую очередь это встречные и попутные машины.
Естественно, система работает в комплексе с традиционными светодиодными линзами с матричным затемнением. Её зона ответственности — лишь сложные участки. На практике это значит, что безо всякого напряжения ночью видно буквально всё. И без ущерба для остальных участников движения.
Именно ненапряжность — главный козырь RX, независимо от того, какой мотор вы выберете.
Понятно, что предпочтение всегда остаётся за версиями с полным приводом и большой кубатурой мотора. Но, покатавшись на разных версиях, можно смело сказать, RX — это тот случай, когда за рулём можно расслабиться и спокойно переместиться до пункта назначения, не тратя нервную энергию на борьбу с машиной или дорогой.
И дело здесь, пожалуй, именно во внимании Lexus к мелочам.