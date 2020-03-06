Дьявол в мелочах: тест-драйв обновленного Lexus RX

Тогда еще не знали о коронавирусе, но зато китайские производители «тюнингованной» оптики долгие годы наживались на прочно вошедших в моду задних фонарях «Lexus стайл». Спустя без малого четверть века мы решили посмотреть, во что же превратился некогда культовый автомобиль, дожив до рестайлинга четвертого поколения.

В первую очередь можно смело сказать, что в России RX культовым и остался. За 2019 год было продано 9855 «Рыксов», что является лучшим показателем среди всех моделей марки. Можно сколь угодно спорить о дизайне четвертого поколения и его ездовых характеристиках, однако продажи говорят сами за себя. Не претендуя на истину, скажу лишь, что, на мой взгляд — это действительно лучший вариант для тех, кто ценит качество, регулярно выезжает за пределы города и точно понимает, за что имеет смысл платить.