Кроссовер Hyundai Tucson получил в России новую спецверсию

Главной отличительной чертой Hyundai Tucson Way стала модернизированная информационно-развлекательная система с восьмидюймовым тачскрином, навигационной системой, голосовым помощником и прочими онлайн-службами от «Яндекса». Кроме того, «мультимедийка» может «общаться» со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto.
Помимо прочего, такой Tucson оснащен омывателем для светодиодных фар, полным набором парктроников и камерой заднего вида. Также в списке оснащения найдутся рейлинги на крышу, руль и передние кресла с обогревом, а еще климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости и полноразмерная «запаска».
Ценник на Tucson Way со 150-сильным бензиновым мотором объемом 2 л стартует от 1 749 000 рублей. В распоряжении кроссовера имеется и 2,4-литровый двигатель мощностью 184 л. с. Оба агрегата трудятся в паре с шестискоростным «автоматом». Привод — передний или полный — на выбор. Каким количеством ограничат выпуск особенных паркетников, автостроитель не сообщает.
Кстати, в марте стартовал прием заказов на спортивный «Туссан» в версии N Line. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», авто укомплектовано перенастроенными рулевым управлением и подвеской, а также перелицованными передним бампером и решеткой радиатора.