Кроссовер Hyundai Tucson получил в России новую спецверсию

Главной отличительной чертой Hyundai Tucson Way стала модернизированная информационно-развлекательная система с восьмидюймовым тачскрином, навигационной системой, голосовым помощником и прочими онлайн-службами от «Яндекса». Кроме того, «мультимедийка» может «общаться» со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto.

Помимо прочего, такой Tucson оснащен омывателем для светодиодных фар, полным набором парктроников и камерой заднего вида. Также в списке оснащения найдутся рейлинги на крышу, руль и передние кресла с обогревом, а еще климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости и полноразмерная «запаска».