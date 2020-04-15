Кроссовер Hyundai Tucson получил в России новую спецверсию

Фото: Hyundai
Второй по популярности в нашей стране корейский бренд расширяет продуктовую линейку. Правда, не за счет новых моделей, а благодаря выходу на рынок уже знакомых авто в свежих спецверсиях. Итак, в России представлен Hyundai Tucson в варианте Way. Особенный кроссовер, как уточнил портал «АвтоВзгляд», выйдет ограниченным тиражом.

Главной отличительной чертой Hyundai Tucson Way стала модернизированная информационно-развлекательная система с восьмидюймовым тачскрином, навигационной системой, голосовым помощником и прочими онлайн-службами от «Яндекса». Кроме того, «мультимедийка» может «общаться» со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto.

Помимо прочего, такой Tucson оснащен омывателем для светодиодных фар, полным набором парктроников и камерой заднего вида. Также в списке оснащения найдутся рейлинги на крышу, руль и передние кресла с обогревом, а еще климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости и полноразмерная «запаска».

Ценник на Tucson Way со 150-сильным бензиновым мотором объемом 2 л стартует от 1 749 000 рублей. В распоряжении кроссовера имеется и 2,4-литровый двигатель мощностью 184 л. с. Оба агрегата трудятся в паре с шестискоростным «автоматом». Привод — передний или полный — на выбор. Каким количеством ограничат выпуск особенных паркетников, автостроитель не сообщает.

Кстати, в марте стартовал прием заказов на спортивный «Туссан» в версии N Line. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», авто укомплектовано перенастроенными рулевым управлением и подвеской, а также перелицованными передним бампером и решеткой радиатора.

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15 апреля 2020
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