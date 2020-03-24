Опубликованы первые шпионские фото салона нового Hyundai Tucson

Судя по фото, опубликованным на портале TheKoreanCarBlog, будущий Hyundai Tucson получит интегрированный в центральную консоль монитор мультимедийного комплекса вместо ожидаемого «парящего» экрана, который мы видели на недавно представленной новой Elantra.

Кроме того, Tucson грядущей генерации обзаведется таким же мультифункциональным рулевым колесом, как у новой Hyundai Sonata и той же «Элантры». А «приборка» у авто совершенно ни на что не похожа — аналоговая со шкалами, вписанными в овал. При этом паркетник лишится классического рычага переключения передач: его функции на себя возьмут кнопки.