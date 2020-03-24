Опубликованы первые шпионские фото салона нового Hyundai Tucson

Судя по фото, опубликованным на портале TheKoreanCarBlog, будущий Hyundai Tucson получит интегрированный в центральную консоль монитор мультимедийного комплекса вместо ожидаемого «парящего» экрана, который мы видели на недавно представленной новой Elantra.
Кроме того, Tucson грядущей генерации обзаведется таким же мультифункциональным рулевым колесом, как у новой Hyundai Sonata и той же «Элантры». А «приборка» у авто совершенно ни на что не похожа — аналоговая со шкалами, вписанными в овал. При этом паркетник лишится классического рычага переключения передач: его функции на себя возьмут кнопки.
Напомним, что новый «Туссан» внешне будет похож на шоу-кар Hyundai Vision T, о чем ранее и намекнул автостроитель. Так что экстерьер новинки оформят в новом стиле, разработанном специально для будущих SUV марки.
Между тем, российские дилеры начали принимать заказы на Hyundai Tucson N Line. Такой кроссовер обойдется в 2 199 000 рублей. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», на европейские рынки модель в спортивной спецверсии вышла в марте 2019 года, то есть ровно год назад.