Как на самом деле ГИБДД проверяет цифровые пропуска на въезде в Москву

С утра 15-го апреля почти на всех въездах в Москву образовались серьезные пробки: это вступил в действие указ мэра Сергея Собянини о введении в городе системы цифровых пропусков — под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса.

Полицейские на вылетных магистралях организовали сужение движения в сторону центра — где до двух, а где и до одной полосы. Сделано это, по идее, для тотального контроля цифровых «аусвайсов» у всех въезжающих. Пробки, как это прочувствовали на собственном опыте корреспонденты портала «АвтоВзгляд», кое-где растягивались на пару километров, а кое-где всего метров на 500. Однако их относительно небольшая длина с лихвой компенсировалась минимальной скоростью движения.

Трехполосный затор продвигается вперед на один корпус машины в среднем за минуту. Сколько времени требуется среднестатистическому авто для преодоления такого безобразия — можете подсчитать сами. Хорошо еще, что все участники этого действа сидят в салонах своих транспортных средств и не контактируют друг с другом, как это случилось этим же утром с пассажирами метрополитена.

Там полицейские тоже устроили тотальную фильтрацию всех входящих на станции. Из-за этого пассажиры были вынуждены в прямом смысле толкаться в длиннющих очередях перед входами в метро. Отличная возможность поделиться коронавирусом с ближним!