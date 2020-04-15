Как на самом деле ГИБДД проверяет цифровые пропуска на въезде в Москву

С утра 15-го апреля почти на всех въездах в Москву образовались серьезные пробки: это вступил в действие указ мэра Сергея Собянини о введении в городе системы цифровых пропусков — под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса.
Полицейские на вылетных магистралях организовали сужение движения в сторону центра — где до двух, а где и до одной полосы. Сделано это, по идее, для тотального контроля цифровых «аусвайсов» у всех въезжающих. Пробки, как это прочувствовали на собственном опыте корреспонденты портала «АвтоВзгляд», кое-где растягивались на пару километров, а кое-где всего метров на 500. Однако их относительно небольшая длина с лихвой компенсировалась минимальной скоростью движения.
Трехполосный затор продвигается вперед на один корпус машины в среднем за минуту. Сколько времени требуется среднестатистическому авто для преодоления такого безобразия — можете подсчитать сами. Хорошо еще, что все участники этого действа сидят в салонах своих транспортных средств и не контактируют друг с другом, как это случилось этим же утром с пассажирами метрополитена.
Там полицейские тоже устроили тотальную фильтрацию всех входящих на станции. Из-за этого пассажиры были вынуждены в прямом смысле толкаться в длиннющих очередях перед входами в метро. Отличная возможность поделиться коронавирусом с ближним!
Но вернемся к нашим «баранам», то есть автомобилистам, завязшим в пробках по воле г-на Собянина. Когда автор этих строк добрался таки до полицейского кордона, то увидел следующую картину.
Трехполосное движение сужено до двух полос. На отгороженной коммунальной техникой и пластиковыми конусами части трассы припаркованы штуки четыре патрульных машины. Вокруг них стоят пять-шесть человек в полицейской форме. Между едущих полос работают еще двое сотрудников ДПС — все в масках и перчатках. Останавливают каждую машину и контролируют — проверяют тот самый коронавирусный «цифровой код», ради получения которого миллионы москвичей бились с хронически висевшим 13-го апреля сайтом mos.ru.
Проверка организована на редкость «качественно». Полицейский просит показать ему либо распечатку этого кода, либо продемонстрировать его на экране смартфона. Есть код — проезжай! А он есть у всех…
Никаких обещанных столичными властями планшетов в руках сотрудников ГИБДД, никаких проверок, а действительна ли на самом деле буквенно-циферная комбинация, — ничего этого нет от слова «совсем»!
Один из коллег, въезжавший в Москву по другому шоссе, с удивлением рассказал, что на въезде стояло больше экипажей ДПС, чем вчера — не две, а три машины. Но сотрудники вообще никого не проверяли. Видимо, они справедливо решили, что спрашивать цифровой код у водителей, не имея возможности его проверить, по меньшей мере бессмысленно — только пробки создавать.
Возможно, со временем московских дорожных полицейских все-таки оснастят «планшетниками», с помощью которых можно будет проверять подлинность цифрового пароля. И это приведет к еще более мощным пробкам, ведь на такую проверку потребуется гораздо больше времени, чем сейчас. Но как бы там ни было в будущем, а на данный момент все эти проверки — не более чем бессмысленная профанация. Или способ запугать доверчивых граждан жесткими полицейскими мерами.
В этой связи, кстати, интересно узнать, сколько денег было потрачено из столичного бюджета на создание системы цифровых пропусков, которая, фактически не работает вообще. Соответствующий запрос портал «АвтоВзгляд» направил в Департамент информационных технологий Москвы, но пока ответа не последовало.