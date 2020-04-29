Стало известно, когда представят еще один кроссовер Genesis

Южнокорейский бренд с претензией на премиальность анонсировал на презентации седана Genesis G80 третьего поколения в начале апреля появление еще одного кроссовера в линейке. Речь шла о GV70. Судя по официальному тизеру, паркетник будет выполнен в одной стилистике с более габаритным GV80, получив двухрядные дневные ходовые огни.
По данным издания TheKoreanCarBlog, новинка получит купеобразный кузов, а размерами немногим будет превосходить Hyundai Tucson. Совершенно новый Genesis GV70 навяжет конкуренцию немецким BMW X3, Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC.
Моторы компактный кроссовер позаимствует у старшего GV80, но только бензиновые. Ожидается, что в движение автомобиль будет приводить 2,5-литровый двигатель либо агрегат объемом 3,5 л. Оба — в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом».
Новый кроссовер, по некоторым данным, дебютирует в октябре. Наверняка, он доберется и до российских покупателей. Но говорить о сроках пока рано. Зато во второй половине 2020 года нас ждет Genesis GV80, представленный на родине в конце января.