Стало известно, когда представят еще один кроссовер Genesis

Фото: Genesis
Не за горами премьера второго кроссовера в продуктовой линейке премиального суббренда Hyundai. Genesis GV70: презентуют уже в этом году. В Сеть просочились данные о более точных сроках дебюта, а также другие подробности о новинке, с которыми познакомился портал «АвтоВзгляд»..

Южнокорейский бренд с претензией на премиальность анонсировал на презентации седана Genesis G80 третьего поколения в начале апреля появление еще одного кроссовера в линейке. Речь шла о GV70. Судя по официальному тизеру, паркетник будет выполнен в одной стилистике с более габаритным GV80, получив двухрядные дневные ходовые огни.

По данным издания TheKoreanCarBlog, новинка получит купеобразный кузов, а размерами немногим будет превосходить Hyundai Tucson. Совершенно новый Genesis GV70 навяжет конкуренцию немецким BMW X3, Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC.

  • Фото: TheKoreanCarBlog
  • Фото: TheKoreanCarBlog

Моторы компактный кроссовер позаимствует у старшего GV80, но только бензиновые. Ожидается, что в движение автомобиль будет приводить 2,5-литровый двигатель либо агрегат объемом 3,5 л. Оба — в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом».

Новый кроссовер, по некоторым данным, дебютирует в октябре. Наверняка, он доберется и до российских покупателей. Но говорить о сроках пока рано. Зато во второй половине 2020 года нас ждет Genesis GV80, представленный на родине в конце января.

бензин, двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, автозаводы, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы
29 апреля 2020
2