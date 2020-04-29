Стало известно, когда представят еще один кроссовер Genesis

Южнокорейский бренд с претензией на премиальность анонсировал на презентации седана Genesis G80 третьего поколения в начале апреля появление еще одного кроссовера в линейке. Речь шла о GV70. Судя по официальному тизеру, паркетник будет выполнен в одной стилистике с более габаритным GV80, получив двухрядные дневные ходовые огни.

По данным издания TheKoreanCarBlog, новинка получит купеобразный кузов, а размерами немногим будет превосходить Hyundai Tucson. Совершенно новый Genesis GV70 навяжет конкуренцию немецким BMW X3, Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC.