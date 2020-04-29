LADA Largus и пустота: плюсы и минусы компактных фургонов, представленных в России

Российский бизнес давно нуждался в компактном, но многофункциональном коммерческом автомобиле, который мог бы решить вопрос «городской» логистики. Ну как заехать на «Газели» в китайгородский двор, да и зачем гнать целый грузовик ради мешка цемента или ящика помидор? Нужно что-то меньше и проворнее. Например — грузовой универсал, но желательно с большим трюмом. Такой запрос понимали все производители: многочисленные «ВИСовские» юты и легендарные ижевские «чебурашки» — яркое тому подтверждение.

Но вот наступила демократия, а следом за ней в России появилось огромное множество Renault Kangoo и Citroёn Berlingo, а также Opel Combo и Peugeot Partner. Но все эти машины объединяет еще одно свойство: все они Россию покинули, так и не прижившись. Подержанные автомобили еще находили покупателей, а вот желающих купить новый с каждым годом становилось все меньше и меньше. Даже появление мерседесовской звезды на решетки радиатора «Кангу» не спасло положение: из всех «каблучков» на российских просторах официально существует только VW Caddy, Renault Dokker и FIAT Doblo Cargo. И причина этого практически поголовного бегства — LADA Largus, которая с 2012 года захватила весь и без того немногочисленный сегмент маленьких фургонов. За первый квартал «идеального шторма-2020» было продано 8884 машины, всего на 500 меньше, чем в относительно спокойном 2019-м. В чем причина столь отчаянного триумфа отечественного автомобиля над маститыми заморскими коллегами?