LADA Largus и пустота: плюсы и минусы компактных фургонов, представленных в России

Российский бизнес давно нуждался в компактном, но многофункциональном коммерческом автомобиле, который мог бы решить вопрос «городской» логистики. Ну как заехать на «Газели» в китайгородский двор, да и зачем гнать целый грузовик ради мешка цемента или ящика помидор? Нужно что-то меньше и проворнее. Например — грузовой универсал, но желательно с большим трюмом. Такой запрос понимали все производители: многочисленные «ВИСовские» юты и легендарные ижевские «чебурашки» — яркое тому подтверждение.
Но вот наступила демократия, а следом за ней в России появилось огромное множество Renault Kangoo и Citroёn Berlingo, а также Opel Combo и Peugeot Partner. Но все эти машины объединяет еще одно свойство: все они Россию покинули, так и не прижившись. Подержанные автомобили еще находили покупателей, а вот желающих купить новый с каждым годом становилось все меньше и меньше. Даже появление мерседесовской звезды на решетки радиатора «Кангу» не спасло положение: из всех «каблучков» на российских просторах официально существует только VW Caddy, Renault Dokker и FIAT Doblo Cargo. И причина этого практически поголовного бегства — LADA Largus, которая с 2012 года захватила весь и без того немногочисленный сегмент маленьких фургонов. За первый квартал «идеального шторма-2020» было продано 8884 машины, всего на 500 меньше, чем в относительно спокойном 2019-м. В чем причина столь отчаянного триумфа отечественного автомобиля над маститыми заморскими коллегами?
LADA Largus: шах и мат
С момента своего появления в 2012 году, «Ларгус» мгновенно стал хэдлайнером продаж. В это сложно поверить, но за машиной стояли очереди, места в которых, по старой отечественной привычке, продавали и перепродавались. Настоящий хит, как «Дым сигарет с ментолом». Причина успеха крылась в невиданном тандеме цена/количество.
Другими словами, можно было получить много машины за мало денег. Судите сами: сверхпопулярный и хорошо зарекомендовавший себя «донор» в лице Dacia Logan MCV, который отлично знают и повсеместно готовы обслужить, идеальная для российских дорог подвеска, пристойный 1,6-литровый 87-сильный мотор и фантастические возможности для погрузки: на борт безболезненно войдет 800 кг. По нашим меркам — твердая тонна с возможностью «чуть добрать по дороге». Комфорт и надежность ниже, чем у других, машина постоянно нуждается в ремонте и обладает кучей детских болезней? Не ходит более 150 000 км? Цена решает эти вопросы.
У LADA Largus изначально просто не было конкурентов: за стоимость новенького Renault Kangoo — неубиваемого и сверхуниверсального — давали два «Ларгуса». Сегодня можно приобрести тольяттинский универсал за 589 000 рублей, тогда как ближайший конкурент — VW Caddy — обойдется минимум в 1 312 000 «деревянных». Шах и мат.
VW Caddy: Россия не Европа
Главный доставщик «всея Европы» проигрывает в Старом свете по массовости только мопедам, да и то исключительно за счет итальянцев, развозящих пиццу. Разве что патриотизм французов, предпочитающих исключительно «своих», отделяет «Кадди» от европейской монополии на мелкую логистику. От Польши до Португалии все города и городишки покрыты толстым слоем VW Caddy разных лет и модификаций: от потертого «грузовичка» до вполне гангстерского Caddy Maxi Combi на огромных колесах, выкрашенных в золото. Кстати, такая модификация продавалась и в России.
Как и для всех остальных «экспатов», главной и неразрешимой на сегодняшней день проблемой «Кадди» стала цена. Ну невозможно убедить отечественного покупателя, тем более считающего себя предпринимателем, что 1 312 600 ₽ за голый автомобиль с механической трансмиссией и бензиновым 1,6-литровым движком, древним как подлунный мир, это выгодное предложение! Конечно, «Кадди» особенно хорош с дизельным мотором, но даже 110-сильная его версия обойдется в полтора миллиона рублей. Хотите 140 лошадиных сил? Будьте любезны выложить уже 1 640 600. Версия с DSG — то есть о двух педалях — будет стоить более 1 700 000 рублей. Интересно, хоть одну такую машину в России продали?
Единственная надежда для ценителей — найти подержанную машину в хорошем состоянии. Но для коммерческого транспорта это практически невозможно. Ломовая лошадь должна работать до последнего вздоха.
Renault Dokker: пора бы и обрусеть
Самый очевидный конкурент LADA Largus — родственный Renault Dokker. Его представили в том же 2012 году в Женеве и по замыслу маркетологов машина должна была занять нишу сверхмалого коммерческого транспорта в странах второго и третьего для компании Renault порядка. Например, в Марокко и в России, куда он и прибыл… в 2017 году. Количество «Доккеров» на дорогах столь малое, что машина обращает на себя больше внимания, чем Lamborghini Urus.
Надежные бензиновый (1,6-литровый 82-сильный) и дизельный (1,5-литровый 90-сильный) двигатели, практически вечные коробки переключение передач и крепкая подвеска не впечатлили россиян. Редкость Renault Dokker на наших улицах основана отнюдь не на технических аспектах: машина построена на знакомой и любимой россиянами платформе, имеет вместительный трюм и грузоподъемность более полутоны, а также еще одно важное конкурентное преимущество. За миллион рублей можно приобрести дизельную версию. Ведь двигатели на тяжелом топливе подходят коммерческому транспорту намного лучше, чем бензиновые.
Однако и эта доработка не позволила «Доккеру» занять место в корпоративных парках. Там по-прежнему одни «Ларгусы». Возможно, однажды компания Renault начнет собирать Dokker в России и дела пойдут на лад, ведь тогда цена упадет. Сегодня же стоимость Renault Dokker начинается с отметки в 909 000 рублей, а дизельная модификация обойдется в 1 089 000 рублей.
FIAT Doblo Cargo: промашка вышла
И в завершении нашего обзора — вишенка на торте. Приключения единственного и неповторимого «итальянца» в России, популяция которого на отечественных дорогах возникла не благодаря, а вопреки. FIAT Doblo Cargo — машина невероятно популярная и в предыдущих исполнениях достаточно часть встречается от Калининграда до Сибири. Более того, несколько экземпляров были замечены даже на Дальнем Востоке, где любое авто с левым рулем выглядит китчем. Но все это были старые машины, прибывшие в страну глубоко подержанными.
Его главными козырями всегда была простота и низкая цена, «Добло» — машина для дела, а не для души. Его внешность можно вообще не менять, а вот показатели стоимости покупки и владения — будьте любезны. По закону жанра владелец должен на нем ездить, а не наоборот.
И тут возникает вопрос: найдется ли в России предприниматели или предприятия, готовые выложить 1 324 000 рублей за микро-фургончик с 95-сильным 1,5-литровым мотором и механической пятиступенчатой коробкой передач, да еще и требующий 95-го бензина? Да, у него грузовой отсек объемом 4,2 квадратных метра — чуть больше, чем среднестатистическая детская, отличный дверной проем и грузоподъемность в 610 кг. Но цена ведь должна быть ниже, а мотор — дизельным. Поэтому и встречается новый FIAT Doblo Cargo на наших просторах чуть реже, чем единороги в подмосковных лесах. Чудес не бывает. Бывает только LADA Largus.