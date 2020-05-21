В России из-за заводского брака отзывают кроссоверы Volkswagen

Под сервисную акцию попали 1099 кроссоверов Volkswagen Touareg, собранных в 2019 году. Причиной стал ненадежный сварной шов трубки, по которой проходит трансмиссионное масло. Под замену пойдет деталь, произведенная в период с 36-ой по 42-ю календарную неделю прошлого года.

Владельцам паркетников с некондиционной трубкой о проблеме сообщат представители марки, связавшись по телефону или электронной почте и пригласив на ремонт. Но о том, подпадает ли авто под отзыв можно узнать и самостоятельно: база данных сервисных мероприятий с поиском по VIN имеется на сайте Росстандарта в разделе «Сервисы».

При совпадени необходимо позвонить ближайшему дилеру и согласовать время приема. К сожалению, из-за ограничений, связанных с коронавирусной пандемией, большинство сертифицированных сервисов приостановили работу. Поэтому, скорее всего, придется подождать, пока эти ограничения не будут отменены.

Кстати, последний раз Volkswagen Touareg попадал под отзыв в январе 2019 года, когда автостроитель по ошибке продал нашим соотечественникам предсерийные образцы без соответствующей документации. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», 57 автомобилей Touareg, Tiguan, Touran, Passat, Polo, Golf и Scirocco, были выкуплены у хозяев для утилизации.