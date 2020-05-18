Грузинский опыт: как выжить автомобилисту, если введут режим ЧП

На носу сезон летних отпусков и, судя по всему, Грузия сейчас делает все для того, чтобы быть готовой к приему гостей, в том числе и из России, исключая любые риски, связанные с пандемией коронавируса. Иначе говоря, для борьбы с чумой XXI века принимает крайне радикальные меры.

Так, в комендантский час с 21 часа до 6-ти утра любые перемещения по всей стране строго запрещены! В отдельных районах — ближе к границе с Азербайджаном действует жесткий карантин, туда нельзя въезжать, а оттуда — выезжать. Без малого на месяц аналогичным образом были закрыты Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави, но в начале мая ограничения стали постепенно снимать.

По официальным данным, коронавирусом в Грузии заразился 671 человек, из них 393 выздоровело, а 12 умерло.

В автомобиле не может находиться более двух пассажиров, причем оба должны сидеть сзади. Если это родстер или купе с номинальным вторым рядом, то передвигаться его водителю позволено исключительно в одиночку.

Общественный транспорт в Грузии не работает от слова «совсем»! Еще бы: зачем вынуждать людей контактировать друг с другом? Это ведь не Москва, где из-за пикетов ГИБДД автобусы и маршрутки стоят в одной пробке с рядовыми автомобилистами. Не трудно догадаться: чем дольше пассажиры «бусиков» пребывают в одном салоне с посторонними, тем больше риск заразиться или заразить.