Грузинский опыт: как выжить автомобилисту, если введут режим ЧП

На носу сезон летних отпусков и, судя по всему, Грузия сейчас делает все для того, чтобы быть готовой к приему гостей, в том числе и из России, исключая любые риски, связанные с пандемией коронавируса. Иначе говоря, для борьбы с чумой XXI века принимает крайне радикальные меры.
Так, в комендантский час с 21 часа до 6-ти утра любые перемещения по всей стране строго запрещены! В отдельных районах — ближе к границе с Азербайджаном действует жесткий карантин, туда нельзя въезжать, а оттуда — выезжать. Без малого на месяц аналогичным образом были закрыты Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави, но в начале мая ограничения стали постепенно снимать.
По официальным данным, коронавирусом в Грузии заразился 671 человек, из них 393 выздоровело, а 12 умерло.
В автомобиле не может находиться более двух пассажиров, причем оба должны сидеть сзади. Если это родстер или купе с номинальным вторым рядом, то передвигаться его водителю позволено исключительно в одиночку.
Общественный транспорт в Грузии не работает от слова «совсем»! Еще бы: зачем вынуждать людей контактировать друг с другом? Это ведь не Москва, где из-за пикетов ГИБДД автобусы и маршрутки стоят в одной пробке с рядовыми автомобилистами. Не трудно догадаться: чем дольше пассажиры «бусиков» пребывают в одном салоне с посторонними, тем больше риск заразиться или заразить.
На грузинских дорогах сейчас нет и трети от привычного количества машин. В первые дни, когда было запрещено пользоваться личным автомобилем, улицы сильно преобразились: стало очень тихо и благостно. Ездить разрешалось лишь на велосипедах, мопедах и мотоциклах. Вот она — байкерская культура!
Что касается таксистов, то им дали добро на работу совсем недавно. Водители обязаны быть в медицинских масках. А вот автобусы, как уже было сказано, под запретом до сих пор. И это крайне неудобно, ведь маршрутки в Грузии ходят даже в самые отдаленные села, являясь для многих фактически основным и единственным видом транспорта.
– Мы занимаемся организацией туров на мопедах по горной Аджарии, сдаем технику в аренду, работаем с корпоративными клиентами. Все это пока встало, но правительство обещает запустить внешний туризм с 1 июля, а внутренний уже с 15 июня, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» директор компании «Цыцака Мото» Илья Зиновьев.
По закону о чрезвычайном положении с 31 марта имели право функционировать только шиномонтажные мастерские и технические центры, обслуживающие и ремонтирующие автомобили государственных служб и сельхозтехники. А с 11 мая официально разрешили работать всем остальным. Малый бизнес разной степени развитости продолжал барахтаться всеми правдами и неправдами. Пока все еще закрыты торговые центры, магазины одежды, рестораны, а также не могут работать гостиницы и прочие объекты туристической индустрии.
Местный авторынок — это старые машины из Америки, Европы и Японии. Только одних «американцев» в прошлом году было завезено немногим больше 115 000 штук. Средняя таможенная стоимость — около 7 000 долларов США. Выход к морю, отсутствие НДС на подержанные автомобили, символические пошлины сделали Грузию крупнейшим транзитным автомобильным хабом в Закавказье. В основном, везут пяти-семилетние машины с небольшими кузовными повреждениями, здесь их недорого восстанавливают и перепродают в Армению, Азербайджан, Украину, Россию.
Небольшая часть бывалых иномарок оседает в стране. Это относительно дешевые автомобили, их средняя цена редко превышает 5000 «баксов» —такой рынок жил и будет жить дальше, невзирая на «коронакризис». А вот продажи новеньких авто, вероятно, провалятся ощутимо.
Полицейские в Грузии давно перестали отождествляться с оборотнями в погонах. Даже в условиях чрезвычайной ситуации служивые очень доброжелательны, к ним легко обратиться за помощью и получить ее. Да что уж там: если ПДД не нарушать, то можно годами не общаться с правоохранителями. Да, просто так здесь никого не останавливают и не проверяют.
В первые дни режима ЧП было зафиксировано множество штрафов за нарушение правил перевозки пассажиров — люди по привычке садились на переднее кресло, набивались в машины вчетвером-впятером. Конечно же, выезжали и в комендантский час с полной уверенностью, что их не поймают. Впрочем, штрафы очень быстро всех притормозили, сейчас нарушений практически нет. Удивительно, но грузины очень дисциплинированные и ответственные, несмотря на свое природное свободолюбие.
Если в России штраф за нарушение самоизоляции для пешехода составляет 4000 рублей, а для водителя — 5000 рублей, то в Грузии санкции гораздо жестче. Так, за нарушение режима ЧП физическим лицам положен штраф в 3000 лари, юридическим — 15 000. А это примерно 1000 и 5000 американских долларов — огромные для местных жителей деньги. Впрочем, и для россиян тоже немаленькие. Но только в отличие от нас, грузинам предоставляется программа помощи гражданам и бизнесу, включая дотацию коммунальных платежей, кредитные каникулы и налоговые послабления. Вот это я понимаю реальная помощь населению!
При всем при этом, многие в Грузии считают карантинные меры сильно избыточными, но подавляющее большинство людей адекватно воспринимает необходимость их введения.
Похоже, некоторым градоначальникам было бы неплохо взять на заметку опыт других, куда менее прогрессивных, но развивающихся стран. А то ведь бороться с заразой, одновременно ее распространяя — так себе способ. Судите сами: в российскую столицу с 15 апреля начали пускать далеко не всех, а только тех, у кого есть цифровой пропуск. Ну а если откровенно, то по-прежнему всех подряд, но только с заветной QR-бумажкой на руках.
Разумеется, иностранцам искать причину для визита в Белокаменную стало много сложнее. Не так-то просто бывает «выписать» и проверить действие электронного разрешения — пресловутые сайты Госуслуг и мos.ru порой «лежат», как Ленин в Мавзолее. Зато проще простого оформить пропуск, а потом узнать, что он не рабочий. Узнать от сотрудника ГИБДД!
Да, придорожные полицейские не в курсе сложностей и «глюков» виртуальной системы, но с удовольствием готовы «обилетить» нарушителя — сбор палок никто не отменял. Как, собственно, и смекалку водителей, способствующую решать все вопросы на месте.
Не менее, если и не более эффективным методом борьбы столичных властей с межпланетной эпидемией, является свободный выезд автотранспорта. Проще говоря: везите вирус из Москвы, куда хотите, а обратно его завозите — только через QR-код. Вот и напрашивается вопрос: здоровья ли ради приняты у нас все эти меры или наживы для?