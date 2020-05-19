Как покрасить машину своими руками при минимуме затрат

Понятно, что устранение мелких царапин и других следов эксплуатации на новых авто лучше все-таки доверить профессионалам. Но парк машин в России стар, как мифы о демократии, и на абсолютном большинстве «самодвижущихся повозок» надо красить уже весь кузов. Даже если найти уступчивого мастера, купить материалы по старым ценам, а часть работы сделать самому, операция обойдется дорого. Просто краска, грунт и лак — от 15 000 рублей минимум плюс собственно работа. Старенький «Жигуль» или глубоко подержанная иномарка таких инвестиций от своего владельца вряд ли дождется.
И тут на сцену выходит материал, который позволит многократно сократить стоимость работ: краска «Раптор». Первоначально этот продукт был разработан крупным брендом для покраски кузовов, грузовых отсеков и рам, и только гораздо позже им стали покрывать весь автомобиль. Фактически, «Раптор» — это следующая ступень развития «антигравия», но в основе лежит не каучук, а полиуретан, поэтому покрытие обладает большей стойкостью к «внешнему раздражителю».
Пробить такую защиту веткой или камнем практически невозможно, а мелкие ДТП вообще перестают волновать автовладельца. Даже специально содрать «Раптор» с кузова невероятно сложно. Ранее такой краской могли похвастаться только ее разработчики, но сегодня на отечественном рынке уже множество аналогов, которые значительно дешевле оригинала.
Главное же достоинство подобных материалов в том, что они не требуют специальной малярной камеры и особых навыков нанесения, а сама их структура с крупной шагренью позволяет не волноваться из-за подтеков. Кстати, фактуру можно менять за счет разбавления краски специальными растворителями. Изначально «Раптор» предлагался только черного и белого цвета, но сегодня его уже научились «колеровать», так что можно выбрать фактически любой оттенок. Аккуратным следует быть только с белым: из-за крупной шагрени машину будет сложно отмыть до идеальной чистоты.
Таким образом, всю процедуру восстановления кузова автомобиля можно проделать своими силами прямо на дачном участке: предварительно следует очистить детали от ржавчины, заматировать, а сквозные дыры заварить. Далее следует тщательно обезжирить поверхность — промыть уайт-спиритом и водой — и высушить. Перед тем, как нанести краску, предстоит протравить все специальным грунтом, а бампера, если они нуждаются в покраске, также покрыть грунтом. Для работы потребуется самый обыкновенный бытовой компрессор, а также пистолет для антигравия или мастики, который за доплату идет в комплекте с набором краски.
«Раптор» — двукомпонентная краска, состоящая из полимера и отвердителя, смешивать которые нужно только перед началом процесса нанесения. Иначе можно получить камень в бутылке. Кстати, сама тара под краску сделана так, что ее можно установить непосредственно в пистолет, поскольку отмыть стандартный «флакон» после таких работ практически невозможно. Если же в процессе требуется сделать перерыв, то нужно закончить один полный «бак» и тщательно промыть пистолет.
Полимер на кузове требует около трех недель до полного высыхания, но верхний слой доходит до готовности очень быстро. Простыми словами, ездить можно, а вот мыть под давлением — не стоит. Вся процедура с материалами и расходниками обойдется примерно в 12 000 рублей. Но кузов автомобиля окажется под надежной защитой и не потребует внимания на протяжении многих лет.
Кстати, если покрытие надоест или перестанет отвечать модным тенденциям, проще будет купить новый кузов и переоформить документы — содрать «раптор» до металла практически невозможно. Именно поэтому его так любят владельцы внедорожников, использующие свои вездеходы по назначению.