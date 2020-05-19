Как покрасить машину своими руками при минимуме затрат

Понятно, что устранение мелких царапин и других следов эксплуатации на новых авто лучше все-таки доверить профессионалам. Но парк машин в России стар, как мифы о демократии, и на абсолютном большинстве «самодвижущихся повозок» надо красить уже весь кузов. Даже если найти уступчивого мастера, купить материалы по старым ценам, а часть работы сделать самому, операция обойдется дорого. Просто краска, грунт и лак — от 15 000 рублей минимум плюс собственно работа. Старенький «Жигуль» или глубоко подержанная иномарка таких инвестиций от своего владельца вряд ли дождется.

И тут на сцену выходит материал, который позволит многократно сократить стоимость работ: краска «Раптор». Первоначально этот продукт был разработан крупным брендом для покраски кузовов, грузовых отсеков и рам, и только гораздо позже им стали покрывать весь автомобиль. Фактически, «Раптор» — это следующая ступень развития «антигравия», но в основе лежит не каучук, а полиуретан, поэтому покрытие обладает большей стойкостью к «внешнему раздражителю».

Пробить такую защиту веткой или камнем практически невозможно, а мелкие ДТП вообще перестают волновать автовладельца. Даже специально содрать «Раптор» с кузова невероятно сложно. Ранее такой краской могли похвастаться только ее разработчики, но сегодня на отечественном рынке уже множество аналогов, которые значительно дешевле оригинала.