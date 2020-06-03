Первый обзор нового Hyundai Santa Fe: смена поколений, прикрытая рестайлингом

Фото: Hyundai
Корейцы показали первые официальные фотографии Hyundai Santa Fe, которому провели рестайлинг. Однако доработки серьезные, что позволяет говорить про этот кроссовер, чуть ли не как про новую модель. Кроме того, автомобиль может перейти в премиум-сегмент. А что — корейцы могут!

Нынешний Hyundai Santa Fe четвертого поколения увидел свет чуть больше двух лет назад, но азиаты уже готовят для него обновление, да еще какое. По информации ряда европейских онлайн-ресурсов, кроссовер должен переехать на новую платформу и получить иную гамму силовых агрегатов. Такие изменения тянут на полноценную смену поколений модели, но в компании предпочитают говорить лишь о модернизации.

Внешность

Как видно на фото, дизайн передней части автомобиля изменили кардинально, и теперь «Санта» стилистически схож с новой «Сонатой». Крупноячеистую решетку радиатора объединили с фарами, которые переехали выше. Кстати, для разных версий Santa Fe подготовили два дизайна решетки радиатора. А отличительной чертой модели стали T-образные дневные ходовые огни.

Главные изменения на корме — новые фонари со светодиодной полосой между ними. Такое решение, впервые применили немцы, и, как видно, оно становится модным у других производителей. Кроме этого, корейцы поменяли дизайн и форму заднего бампера.

Фото: Hyundai

Салон

Что касается интерьера, то у него полностью переработана архитектура, а так же улучшено качество материалов отделки. Ожидается, что теперь весь пластик в салоне будет мягкий и приятный на ощупь.

Центральную консоль полностью изменили. Вместо селектора трансмиссии теперь тут кнопочный пульт, рядом разместили шайбу системы Terrain Mode, с помощью которой водитель сможет менять ездовые режимы, а вокруг расположили клавиши управления мультимедиа. Вся информация с медиасистемы выводится на центральный монитор диагональю 10,25 дюйма, который сменил прежний восьмидюймовый.

Однако есть основания полагать, что такой внешний вид салона будет не на всех рынках. Некоторое время назад в сеть утекли фото еще одного варианта интерьера Santa Fe. И судя по ним, в центре передней панели корейцы разместят огромный дисплей, он плавно «переходит» в центральную консоль. Если так и будет, то все функции управления мультимедиа и климатической системой будут сконцентрированы на этом мониторе. Все новшества позволяют предположить, что модель могут перевести в премиум-сегмент с соответствующим повышением цен.

Фото: Hyundai

Техника

Новый Hyundai Santa Fe переедет на новую платформу, которую он будет делить с Kia Sorento и Hyundai Sonata. Архитектура подвесок не изменится, как прежде, спереди будет Мак-Ферсон, а сзади «многорычажка». Тем не менее, можно ожидать появления нового подрамника, а также изменений компоновки силовых агрегатов, дабы снизить центр тяжести в угоду лучшей управляемости.

Силовой агрегат

Пока информацию по двигателям держат в секрете, намекая лишь, что в гамме появится гибрид. Поэтому предположим, что «Санта» получит те же моторы, что и новый Sorento. То есть можно ожидать, скажем, 2,2-литровый «дизель».


Что ж, дебюта осталось ждать совсем немного. Продажи нового «Санты» стартуют в Корее в конце июня, а в Европе автомобиль должен появиться в сентябре. Примерно в это же время мы ждем его и в России.

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3 июня 2020
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