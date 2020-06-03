Первый обзор нового Hyundai Santa Fe: смена поколений, прикрытая рестайлингом

Нынешний Hyundai Santa Fe четвертого поколения увидел свет чуть больше двух лет назад, но азиаты уже готовят для него обновление, да еще какое. По информации ряда европейских онлайн-ресурсов, кроссовер должен переехать на новую платформу и получить иную гамму силовых агрегатов. Такие изменения тянут на полноценную смену поколений модели, но в компании предпочитают говорить лишь о модернизации.

Внешность

Как видно на фото, дизайн передней части автомобиля изменили кардинально, и теперь «Санта» стилистически схож с новой «Сонатой». Крупноячеистую решетку радиатора объединили с фарами, которые переехали выше. Кстати, для разных версий Santa Fe подготовили два дизайна решетки радиатора. А отличительной чертой модели стали T-образные дневные ходовые огни.

Главные изменения на корме — новые фонари со светодиодной полосой между ними. Такое решение, впервые применили немцы, и, как видно, оно становится модным у других производителей. Кроме этого, корейцы поменяли дизайн и форму заднего бампера.