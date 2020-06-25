Названа дата премьеры обновленного Bentley Bentayga

Дебют Bentley Bentayga прогремел в 2015 году на Франкфуртском мотор-шоу. За минувшие пять лет кроссовер успел завоевать сердца обеспеченных автомобилистов, став самой продаваемой моделью бренда. Теперь же модель готовится к обновлению. Но ходят пока ничем не подтвержденные слухи, что британцы планируют вовсе не рестайлинг, а сразу новое поколение.
Так ли это на самом деле, узнаем совсем скоро — мировая премьера назначена на 30 июня 2020 года. Если же судить по снимкам, просочившимся в Интернет, внешних кардинальных изменений модель не ждет. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», Bentayga получит немного перелицованную решетку радиатора, подретушированные бамперы и головную оптику в одном ключе с новым Bentley Flying Spur.
Судя по всему, моторная линейка останется прежней. Напомним, что состоятельные покупатели сегодня выбирают между 608-сильным или форсированным до 635 «лошадей» W12 объемом 6 л, четырехлитровым V8 мощностью 550 л. с. и дизелем, развивающим до 435 сил. Есть еще и гибридная силовая установка на 449 л. с.
Между тем, новый Bentley Bentayga станет первым автомобилем, с которого автостроитель из Крю начнет осуществлять свою новую бизнес-стратегию под названием Beyond100. В чем ее суть, скорее всего, нам предстоит узнать на презентации новинки.