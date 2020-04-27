Как экономят бензин и солярку профессиональные перевозчики

За последние двадцать лет горючее в России подорожало в 18 раз. И даже сегодня, несмотря на «девятый вал», бушующий на нефтяном рынке, цены на топливо продолжат расти. Добавим сюда невиданное ранее падение спроса на все товары и услуги — народ сидит дома и заинтересован только в высокоскоростном интернет-соединении — и получим тот самый «идеальный шторм». Чтобы его просто пережить — про заработать и развиваться никто и не заикается — предстоит затянуть пояса, как давно не затягивали. В каких конкретно действиях это будет выражаться у представителей отрасли логистики и пассажироперевозок?
Предприниматель или торгаш?
Ключевой фактор, отличающий предпринимателя от торгаша — это умение предвидеть прибыль и убытки на три шага вперед. Не сэкономить копейку сегодня, чтобы завтра потерять рубль, а заплатить сегодня рубль, чтобы завтра заработать два. Только планирование на несколько месяцев, а то и лет, позволяет выстроить предприятие. Это, к слову, и обуславливает успешный малый и средний бизнес в тех же США — американцы могут себе позволить строить стратегию на годы. Одним словом, это называется «стабильность». То, чего так не хватает в России.
Построить стабильное предприятие на изношенной технике — невозможно. Расходы на ремонт и простой просто сожрут всю прибыль, поэтому в своем парке нужно быть уверенным. А это в свою очередь говорит не столько о свежести транспорта, сколько о качестве его обслуживания. Даже новую машину можно «загнать за Можай» относительно быстро, если вовремя не проводить ТО и диагностику. Превентивный ремонт всегда дешевле, а регулярная замена масла и фильтров точно обойдется меньшими затратами, чем покупка и установка нового движка.
Копейка рубль бережет
Но дьявол кроется в мелочах: забитый воздушный фильтр, старое, выходившее свой срок масло и спущенные шины дают на больших пробегах огромные дополнительные издержки. А любые издержки — это недополученная прибыль. Поэтому проверка состояния автомобиля проводится перед каждым рейсом: колеса, масло, работа двигателя. Многие даже подключают компьютер, чтобы отследить параметры работы мотора и его агрегатов.
Сюда же следует отнести и постоянный пеленг маршрутов: невнесенный в регламент заезд «по своим делам», ожидание на заведенном двигателе и прочие аспекты, именуемые для простоты разгильдяйством, тоже приводят к лишним затратам. Про штрафы за превышение и неправильную парковку, а также использованию полос для общественного транспорта и говорить не стоит. Система по контролю за поведением и маршрутами водителя стоит недешево, но за пару лет окупается на тех самых сбереженных средствах. И начинает приносить фактически чистую прибыль.
Погазуем?
Газобалонное оборудование, которое требует денег на установку и регулярное обслуживание, имеет смысл, если автомобиль проезжает в год около тридцати тысяч километров и будет служить владельцу не менее трех лет. А теперь представьте, сколько проезжает автомобиль из коммерческого парка! В среднем московский таксист наматывает около 400 км в день, что даже при одном выходном дне в неделю дает годовой пробег более 100 000 км.
Идем дальше. Грузовик, совершающий междугородние маршруты, в год может проехать и 150 000 км, а маршрутка «Москва-Минск», делающая три рейса в неделю, за год накатывает около 200 000 км. На таком плече каждая копейка превращается уже не в рубль, а в доллар.
Современные технологии и продукты
В коммерческом парке, когда счет топлива идет не на литры, а на тонны, любая дисконтная программа тут же обретает глубокий, ничем не скрытый смысл: даже за месяц цифры экономии могут достичь шестизначных значений. Поэтому предприниматели плотно работают с различными программами топливных карт, не гнушаются накапливанием баллов и участием во всех возможных акциях. Двадцатитонник Volvo FH-12, загруженный под завязку, сжигает на 100 км пути около 37 литров. Рейс Москва–СПб–Москва, это около полутора тысяч километров, обойдется в 555 литров солярки. Имеет смысл лишний раз прокатать карточку или накопить баллов?
Поэтому различные топливные программы очень популярны: они дают существенный дисконт, позволяют обезналичить отношения с водителем, сократив саму возможность незаконных действий, и позволяют четко мониторить качество топлива, защитив свою технику от заправки некачественным горючим. Следовательно, сберечь десятки тысяч рублей на возможном ремонте и простое.
Топливные «фокусы» и «лайфхаки» придут в жизнь простого автомобилиста, как и различные автомобильные опции, из грузового и коммерческого сегмента. Коронавирус и его родной брат коронакризис лишь ускорят эти процессы. Потому что, согласно заявлениям ведущих экономистов и собственного здравого смысла, нынешнее экономическое цунами продлится долго. И чем раньше мы, простые водители, начнем грамотно экономить, тем легче для наших семей закончится кризис-2020.