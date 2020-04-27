Как экономят бензин и солярку профессиональные перевозчики

За последние двадцать лет горючее в России подорожало в 18 раз. И даже сегодня, несмотря на «девятый вал», бушующий на нефтяном рынке, цены на топливо продолжат расти. Добавим сюда невиданное ранее падение спроса на все товары и услуги — народ сидит дома и заинтересован только в высокоскоростном интернет-соединении — и получим тот самый «идеальный шторм». Чтобы его просто пережить — про заработать и развиваться никто и не заикается — предстоит затянуть пояса, как давно не затягивали. В каких конкретно действиях это будет выражаться у представителей отрасли логистики и пассажироперевозок?

Предприниматель или торгаш?

Ключевой фактор, отличающий предпринимателя от торгаша — это умение предвидеть прибыль и убытки на три шага вперед. Не сэкономить копейку сегодня, чтобы завтра потерять рубль, а заплатить сегодня рубль, чтобы завтра заработать два. Только планирование на несколько месяцев, а то и лет, позволяет выстроить предприятие. Это, к слову, и обуславливает успешный малый и средний бизнес в тех же США — американцы могут себе позволить строить стратегию на годы. Одним словом, это называется «стабильность». То, чего так не хватает в России.

Построить стабильное предприятие на изношенной технике — невозможно. Расходы на ремонт и простой просто сожрут всю прибыль, поэтому в своем парке нужно быть уверенным. А это в свою очередь говорит не столько о свежести транспорта, сколько о качестве его обслуживания. Даже новую машину можно «загнать за Можай» относительно быстро, если вовремя не проводить ТО и диагностику. Превентивный ремонт всегда дешевле, а регулярная замена масла и фильтров точно обойдется меньшими затратами, чем покупка и установка нового движка.