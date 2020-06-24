5 полноприводных бизнес-седанов с пробегом не дороже 500 000 рублей

Полный привод на седанах в первую очередь нужен, конечно, не для покорения сельских и лесных направлений, а для лучшей управляемости, особенно на дорожных покрытиях с низким сцеплением. Именно таким становится обычный асфальт во время дождя или зимой при гололедице. Согласитесь, что четыре колеса цепляются за любую дорогу крепче, нежели два.
Кроме того, полноприводный автомобиль лучше держится в поворотах. Сплошные плюсы, не правда ли? Но стоит учитывать и нюансы управления машиной с такой колесной формулой. В экстренных ситуациях как седан, так и любое другое авто, где тяга передается на обе оси, может повести себя непредсказуемо. Поэтому, садясь за руль «легковушки» с полным приводом, желательно иметь навыки контраварийного вождения. К тому же, такие машины всегда дороже моноаналогов.
В наших краях по большому счету привод 4x4 седану не помешает. Особенно, если учитывать, во что превращаются после снегопадов городские парковки, или проселочные дороги после обильных летних дождей.
Volkswagen Passat
Полный привод у Volkswagen Passat появился во втором поколении. «Немец» с системой Syncro, позднее получившей название 4motion, был представлен осенью 1984 года. Напомним, что второй «Пассат» построили на одной платформе с Audi 80.
Но за сумму от 350 000 до 500 000 рублей можно приобрести более современный автомобиль — Passat пятого поколения от 2003 до 2005 года сборки или даже шестого поколения — с 2006-го по 2008-й.
На вооружении у пятой генерации имеются бензиновые моторы с диапазоном мощностей от 170 до 275 л. с., агрегатированные с МКП или «автоматом». Седаны шестого поколения вооружены двигателями на легком топливе объемом 2 л и 3,2 л и с отдачей в 150 и 250 «лошадей» соответственно. Первые трудится вместе с механикой, второй — с роботизированной коробкой передач. Реже попадаются авто с дизелем на 140 сил, сочетающимся с МКП.
Стоит отметить, что на рынке новых автомобилей Volkswagen Passat в России предложен исключительно с передним приводом.
Subaru Legacy
Впервые Subaru Legacy вышел на рынок 1989 году. Автомобиль был предложен, как в четырехдверном кузове, так и в версии универсала. Изначально в базовом варианте модель оснащалась приводом на передние колеса. А полный предлагался в качестве опции.
В 1994 модель сменила первое поколение на второе. А в 1996 году в Subaru приняли решение сделать привод на обе оси стандартным. Так что Legacy третьей итерации имел уже безальтернативный постоянный полный привод.
За 400 000 — 500 000 рублей на «вторичке» предложены Subaru Legacy четвертой генерации. На продажу выставлены в подавляющем большинстве седаны, но при желании, к слову сказать, можно отыскать и универсал.
В ассортименте четвертого «Легаси» имеются бензиновые моторы от 138 до 245 «лошадей». Коробка переключения передач — автоматическая либо «механика». Привод, понятно — полный, без вариантов. На российском рынке новых авто сегодня представлен Subaru Legacy шестого поколения с ценником от 2 359 000 рублей.
Audi A6
Дебют Audi A6 состоялся в 1994 году. По сути, автомобиль представлял собой серьезно обновленную «сотку», построенную на платформе C4. В 97-м вышла модель второй генерации, а в 2004-м — третьей.
Именно такие A6 quattro с пробегом в дорестайлинговом варианте и попадают сегодня в ценовой диапазон от 380 000 до 500 000 рублей 2004 — 2008 гг. выпуска. Стоит отметить, что выбор полноприводных седанов довольно широкий, на их вооружении стоят мощные двигатели от 218 до 335 сил в сочетании с «автоматом».
«Шестерка», как говорится, с иголочки обойдется нынче в 3 427 000 рублей.
BMW 5-й серии
Баварцы начали выпускать BMW 5-й серии в 1972 году. Сегодня модель сменила шестое поколение на седьмое и пережила обновление. За 370 000 — 500 000 рублей на вторичном рынке найдется полноприводная «пятерка» пятого поколения, исключительно в дорестайлинговой версии, производимая с 2002 по 2007 год.
Под капотом такого авто будет либо 2,5-литровый мотор мощностью 218 л. с., либо 258-сильный объемом 3 л. Оба движка агрегатированы с АКП. Напомним, что в конце мая 2020 года BMW 5-й серии седьмой итерации претерпел рестайлинг. Новинка с 249-сильным движком и системой xDrive обойдется минимум в 3 930 000 «целковых».
Mercedes-Benz E-класса
Седан Mercedes-Benz E-класса первого поколения (в 124-м кузове) поклонники премиального бренда впервые увидели в 1985 году. Через пару лет модель обзавелась полным приводом 4MATIC. Помимо «четырехдверки» штутгратцы выпускали «ешки» еще и в кузовах универсал и купе.
На сегодняшний день E-класс сменил пять поколений, в начале марта обновились седан и универсал, а в мае — купе и кабриолет. До наших дилеров, правда, они пока не докатились. А вот покупка дореформенного седана с дизелем в 194 силы и приводом на обе оси выльется 4 170 000 рублей.
Уложившись в 420 000 — 500 000 рублей, можно приобрести полноприводный третий E-класс в кузове седан (W211), оснащенный бензиновым двигателем 2004 — 2008 годов сборки. Мощность варьируется от 177 до 272 «лошадей». Коробка передач — автоматическая. Кстати, есть шанс найти и дизельное авто, но таких — единицы.