5 полноприводных бизнес-седанов с пробегом не дороже 500 000 рублей

Полный привод на седанах в первую очередь нужен, конечно, не для покорения сельских и лесных направлений, а для лучшей управляемости, особенно на дорожных покрытиях с низким сцеплением. Именно таким становится обычный асфальт во время дождя или зимой при гололедице. Согласитесь, что четыре колеса цепляются за любую дорогу крепче, нежели два.

Кроме того, полноприводный автомобиль лучше держится в поворотах. Сплошные плюсы, не правда ли? Но стоит учитывать и нюансы управления машиной с такой колесной формулой. В экстренных ситуациях как седан, так и любое другое авто, где тяга передается на обе оси, может повести себя непредсказуемо. Поэтому, садясь за руль «легковушки» с полным приводом, желательно иметь навыки контраварийного вождения. К тому же, такие машины всегда дороже моноаналогов.

В наших краях по большому счету привод 4x4 седану не помешает. Особенно, если учитывать, во что превращаются после снегопадов городские парковки, или проселочные дороги после обильных летних дождей.