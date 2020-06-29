Немцы представили обновленный кроссовер Audi Q5

После рестайлинга решетка радиатора Audi Q5 стала немного шире, боковые воздухозаборники поменяли форму. Кроме того, кроссовер щеголяет доработанной оптикой: в фонарях, визуально объединенных горизонтальной планкой, впервые использованы органические диоды, отличающиеся однородностью светового потока. По иному исполнены задний диффузора и пороги. Автомобиль стал казаться выше, хотя это всего лишь визуальный эффект.
Обновленный Q5 получил информационно-развлекательный комплекс MIB 3 (Modular Infotainment Platform третьего поколения) с управлением через 10,1-дюймовый тачскрин и голосовые команды. «Приборка» может быть аналоговой или цифровой диагональю 12,3 дюйма — на выбор.
Продажи посвежевшего паркетника в Европе стартуют осенью 2020 года. На первых порах автомобиль представят только в дизельной модификации 40 TDI с двухлитровой «четверкой» мощностью 204 л. с. (400 Нм максимального крутящего момента), трудящийся с 12-вольтовым стартер-генератором, семискоростным «роботом» S tronic и полным приводом quattro. Ценник — от 48 700 евро (3 838 000 рублей по актуальному курсу валют).
С рублевым прайсом на новинку немцы пока не определились, да и рановато, с учетом того, что в нашей стране прейскуранты переписывают раз в месяц, а то и два. Сегодня дореформенный Audi Q5 оценивается в 3 389 000 рублей.