Немцы представили обновленный кроссовер Audi Q5

После рестайлинга решетка радиатора Audi Q5 стала немного шире, боковые воздухозаборники поменяли форму. Кроме того, кроссовер щеголяет доработанной оптикой: в фонарях, визуально объединенных горизонтальной планкой, впервые использованы органические диоды, отличающиеся однородностью светового потока. По иному исполнены задний диффузора и пороги. Автомобиль стал казаться выше, хотя это всего лишь визуальный эффект.

Обновленный Q5 получил информационно-развлекательный комплекс MIB 3 (Modular Infotainment Platform третьего поколения) с управлением через 10,1-дюймовый тачскрин и голосовые команды. «Приборка» может быть аналоговой или цифровой диагональю 12,3 дюйма — на выбор.