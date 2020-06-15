Audi привезла в Россию совершенно новый экономичный кроссовер

Ребята из Ингольштадта запустили на нашем рынке продажи первого серийного электрокара бренда — кроссовера Audi e-tron. Модель в качестве концепта дебютировала в 2015 году на автосалоне во Франкфурте. Серийное авто впервые показали общественности на Парижском моторшоу в 2018-м.
В Европе первые покупатели получили свои премиальные электрокары весной 2019 года. Теперь же пришло время российских продаж. Ценник на e-tron стартует от 5 595 000 рублей. Полноприводный паркетник приводится в движение электромоторами суммарной мощностью 300 л. с., одной зарядки тяговой батареи хватает на 436 км пути.
У Audi e-tron, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», отсутствуют внешние зеркала заднего вида. Их место занимают камеры, выводящие изображение на семидюймовые мониторы, интегрированные в дверные карты. В длину автомобиль достигает 4901 мм, а в ширину — 2043 мм при высоте в 1629 мм и колесной базе 2928 мм.
Между тем, 4 мая 2020 года в нашей стране начали действовать так называемые нулевые пошлины на ввоз электромобилей. Видимо, это и побудило автостроителей попытать счастье в продажах авто, работающих от батареек. Вот и китайцы решили завалить наш рынок «зелеными» машинами: в августе стартуют продажи компактного хетчбэка JAC iEV7S с запасом хода в 280 км.