Audi привезла в Россию совершенно новый экономичный кроссовер

Ребята из Ингольштадта запустили на нашем рынке продажи первого серийного электрокара бренда — кроссовера Audi e-tron. Модель в качестве концепта дебютировала в 2015 году на автосалоне во Франкфурте. Серийное авто впервые показали общественности на Парижском моторшоу в 2018-м.

В Европе первые покупатели получили свои премиальные электрокары весной 2019 года. Теперь же пришло время российских продаж. Ценник на e-tron стартует от 5 595 000 рублей. Полноприводный паркетник приводится в движение электромоторами суммарной мощностью 300 л. с., одной зарядки тяговой батареи хватает на 436 км пути.