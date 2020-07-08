Шведы возродят Volvo V40 в виде компактного купеобразного кроссовера

Компактный хетчбэк Volvo V40 увидел свет в 2012 году, дебютировав на Женевском автосалоне. Вместе со стандартной «пятидверкой» выпускалась модель повышенной проходимости в версии Cross Country. Но летом 2019-го шведы распрощались с автомобилем.
Теперь же, по данным британского издания AutoExpress, ссылающегося на европейское руководство компании, шведы планируют вернуть авто в ряды своих моделей, правда, в качестве кроссовера — первого в линейке с купеобразным кузовом, конкурента Audi Q2, BMW X2 и Mercedes GLA.
Ожидается, что новый Volvo V40 построят на той же версии «тележки» CMA, на которой сегодня базируется паркетник XC40. В этом случае кросс-купе разделит с соплатформенником моторную линейку, состоящую из «четверок» и трехцилиндровых движков, а также гибридных силовых установок. Вероятно, также будет авто, работающее исключительно на электротяге.
Между тем, специалисты бренда работают не только над созданием новых актуальных моделей, но и решают менее приятные вопросы. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», компания Volvo из-за проблемы с ремнями безопасности инициировала глобальный отзыв автомобилей, выпущенных с 2006-го по 2019 год. Под сервисное мероприятие попали 2,2 млн. машин по всему миру.