Шведы возродят Volvo V40 в виде компактного купеобразного кроссовера

Компактный хетчбэк Volvo V40 увидел свет в 2012 году, дебютировав на Женевском автосалоне. Вместе со стандартной «пятидверкой» выпускалась модель повышенной проходимости в версии Cross Country. Но летом 2019-го шведы распрощались с автомобилем.

Теперь же, по данным британского издания AutoExpress, ссылающегося на европейское руководство компании, шведы планируют вернуть авто в ряды своих моделей, правда, в качестве кроссовера — первого в линейке с купеобразным кузовом, конкурента Audi Q2, BMW X2 и Mercedes GLA.