Опубликованы шпионские снимки обновленного BMW X2

Судя по снимкам, обнародованным британским изданием AutoExpress, рестайлинговый BMW X2 будет отличаться от нынешней модели формой радиаторной решетки. Опираясь на тенденции, можно предположить, что она станет крупнее.

Скорее всего, X2 пойдет по пути «Икс первого», пережившего фейслифтинг в мае 2019 года. Поэтому круглые «противотуманки», расположившиеся под основным блоками фар, уйдут в прошлое. Об этом свидетельствуют еще и наклейки, имитирующие противотуманные огни на бампере прототипа: под ними ничего нет.