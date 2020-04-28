Опубликованы шпионские снимки обновленного BMW X2

Судя по снимкам, обнародованным британским изданием AutoExpress, рестайлинговый BMW X2 будет отличаться от нынешней модели формой радиаторной решетки. Опираясь на тенденции, можно предположить, что она станет крупнее.
Скорее всего, X2 пойдет по пути «Икс первого», пережившего фейслифтинг в мае 2019 года. Поэтому круглые «противотуманки», расположившиеся под основным блоками фар, уйдут в прошлое. Об этом свидетельствуют еще и наклейки, имитирующие противотуманные огни на бампере прототипа: под ними ничего нет.
Кстати, камуфляжной пленкой обклеены фары и фонари, чтобы скрыть новую графику оптики. Кроме того, ожидаются колесные диски свежего дизайна иновые окрасы кузова. В остальном внешность кроссовера останется прежней.
Как и BMW X1, его собрат получит в салоне минимум изменений, ограниченные модернизированной информационно-развлекательной системой и новыми вариантами отделки.
Авто обзаведется модификацией с подключаемой гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового наддувного движка объемом 1,5 л, электромотора и тягового аккумулятора с запасом хода до 50 км. Такую же получит X1. Ну а выход BMW X2 на рынок запланирован в 2021 году.