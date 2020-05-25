Volvo выводит на российский рынок новый бренд

Компания Volvo Cars запускает в нашей стране новый бренд Recharge. Под этой маркой будут представлены шведские авто, вооруженные электромоторами и батарейками, то есть электрокары, машины с полноценной подключаемой гибридной силовой установкой и «легковушки», где применили технологию так называемого «мягкого» гибрида (mild hybrid).
В российскую продуктовую линейку Volvo Recharge вошли два плагин-гибридных кроссовера — Volvo ХС90 Т8 и Volvo XC60 T8. К слову, оба авто уже и так были доступны нашим соотечественникам, только без слова Recharge в названии: первый — с осени 2018 года, второй — с осени 2019-го. Но компания останавливаться на этом не собирается, планируя все-таки расширять ассортимент нового электробренда в 2021—2025 годах.
Напомним, оба паркетника получили агрегат Twin Engine суммарной мощностью 407 л. с., состоящий из 320-сильного бензинового движка, обеспечивающего тягу передней оси, и «зеленого» мотора отдачей в 87 «лошадей» для задней оси. Расход топлива у флагманского кроссовера ХС90 с такой установкой — 2,5 л на 100 км, а у компактного ХС60 − 2,2 л на сотню.
Большой Volvo XC90 T8 Recharge в России оценивается в 6 268 000 рублей, а Volvo XC60 T8 Recharge получил ценник в 5 559 000.