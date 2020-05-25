Volvo выводит на российский рынок новый бренд

Компания Volvo Cars запускает в нашей стране новый бренд Recharge. Под этой маркой будут представлены шведские авто, вооруженные электромоторами и батарейками, то есть электрокары, машины с полноценной подключаемой гибридной силовой установкой и «легковушки», где применили технологию так называемого «мягкого» гибрида (mild hybrid).

В российскую продуктовую линейку Volvo Recharge вошли два плагин-гибридных кроссовера — Volvo ХС90 Т8 и Volvo XC60 T8. К слову, оба авто уже и так были доступны нашим соотечественникам, только без слова Recharge в названии: первый — с осени 2018 года, второй — с осени 2019-го. Но компания останавливаться на этом не собирается, планируя все-таки расширять ассортимент нового электробренда в 2021—2025 годах.