5 самых популярных кроссоверов на российском рынке

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Пальму первенства в рейтинге самых востребованных SUV в России удерживает компактный кроссовер Hyundai Creta. За период с января по июнь эта модель разлетелась тиражом в 29 554 экземпляра, что на 15% меньше, нежели в первом полугодии 2019-го. А ведь неплохой результат, учитывая, что общее падение рынка, как уже было сказано, составляет 23,3%.

Напомним, что «Крета» — самый доступный кроссовер в линейке Hyundai. Сегодня он предлагается по цене от 990 000 рублей, подпадая под программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Ожидается, что в середине следующего года в шоу-румы российских дилеров поступит новая, вторая генерация Creta — в Индии и Китае свежее поколение SUV уже продается.