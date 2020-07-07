5 самых популярных кроссоверов на российском рынке

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Пальму первенства в рейтинге самых востребованных SUV в России удерживает компактный кроссовер Hyundai Creta. За период с января по июнь эта модель разлетелась тиражом в 29 554 экземпляра, что на 15% меньше, нежели в первом полугодии 2019-го. А ведь неплохой результат, учитывая, что общее падение рынка, как уже было сказано, составляет 23,3%.
Напомним, что «Крета» — самый доступный кроссовер в линейке Hyundai. Сегодня он предлагается по цене от 990 000 рублей, подпадая под программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Ожидается, что в середине следующего года в шоу-румы российских дилеров поступит новая, вторая генерация Creta — в Индии и Китае свежее поколение SUV уже продается.
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С неожиданным приростом продаж аж на 20% на второе место рейтинга вырвался среднеразмерный кроссовер Toyota RAV4, сменивший генерацию осенью прошлого года. «Японец» сразу после российского дебюта вызвал ажиотажный спрос, и даже пандемия не смогла его умерить. Так, с января по июнь обладателями «Рафиков» стали 16 057 человек (против 13 277 в первой половине 2019).
Toyota RAV4 предлагается с 2,0- и 2,5-литровыми двигателями. Младшему мотору аккомпанируют шестиступенчатая «механика» и вариатор, старшему — безальтернативный восьмидиапазонный «автомат». Ценник у «Рафика» отнюдь не самый привлекательный в классе — дилеры просят за машину в простейшем исполнении от 1 852 500 целковых.
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Конкурент «Рафика» — кроссовер Volkswagen Tiguan, как и прежде, замыкает лидерскую тройку. Продажи вольфсбургского SUV упали на 17%: в первом полугодии из шоу-румов выехали 13 448 автомобилей. Подстегнуть покупательский спрос могла бы рестайлинговая версия модели, представленная в начале июля. Но ее появление в России в ближайшие месяцы крайне маловероятно.
Добавим, что на сегодняшний день прайсы на «Тигуан» стартуют с отметки в 1 659 000 рублей. Вниманию покупателей представлены четыре бензиновых мотора мощностью от 125 до 220 л. с. и 150-сильный агрегат на тяжелом топливе. В ассортименте коробок передач — шестискоростная «ручка», а также «роботы» DSG с 6-ю и 7-ю ступенями.
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Французский кроссовер Renault Duster, почивавший на лаврах до появления Hyundai Creta, опустился по итогам января-июня на четвертую строчку рейтинга. В пользу этой архаичной и неприхотливой модели сделали выбор 12 086 человек, а это аж на 35% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Можно было бы обвинить во всем пандемию, однако сложно спорить с тем, что «Дастер» остро нуждается в обновлении. Французы это понимают: они уже приступили к тестированию кроссовера следующего поколения на дорогах общего пользования в Москве. Но ни сроков появления, ни технических подробностей о новинке представители «Рено» пока не раскрывают.
И к слову, ценник текущего Renault Duster начинается от 777 000 рублей.
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Последним в нашем ТОП-5 самых востребованных кроссоверов стал еще один «кореец» — KIA Sportage. Продажи этой модели просели даже ниже рынка: он потерял 30%, сумев привлечь внимание лишь 10 872 покупателей. Вероятно, тут внес свою лепту и совершенно новый KIA Seltos, чей спрос превысил, по словам представителей марки, все ожидания. Да, даже несмотря на то, что они «играют» в разных классах.
Приобрести KIA Sportage можно по цене от 1 209 900 рублей, если воспользоваться всеми возможными спецпредложениями. На выбор покупателей предлагаются 2- и 2,4-литровые моторы мощностью 150 и 184 л. с., шестиступенчатые «механика» и «автомат», передний и полный привод.
Справедливости ради отметим, что «Спортейджу» дышит в спину Qashqai, которого отделяет от 5-го места всего лишь 591 проданный авто.