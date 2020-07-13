В России отзывают более 5000 бракованных KIA Seltos

Южнокорейский бренд инициировал сервисную кампанию с участием 5128 KIA Seltos, произведенных с декабря 2019 года по июнь 2020-го. Как оказалось, у паркетников в комплектациях, где отсутствует система запуска мотора с помощью кнопки, не блокируется рулевая колонка после выключения зажигания. Все дело в браке самого вала рулевого управления.

В скором времени представители марки свяжутся с покупателями кроссоверов, попавших под отзыв, сообщив о проблеме и пригласив на ремонт. Все работы по замене некондиционной детали, а также комплектующие автостроитель предоставляет бесплатно.

Узнать, какой конкретно KIA Seltos оказался с дефектом и требует починки, можно оперативно, не дожидаясь официального извещения. Для этого достаточно вбить VIN в поисковую строку в базе сервисных акций на сайте Росстандарта. При совпадении необходимо связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт.