Как с помощью смартфона открыть почти любой дворовый шлагбаум в зоне платной парковки

Прежде всего, разберемся, как именно действуют системы доступа машин во дворах. Там, где жители дома или жилищного комплекса могут позволить себе содержать штат охраны, сторож в будке у ворот сверяется со списком «допущенных» госномеров и открывает шлагбаум перед авто, когда обнаруживает в нем ее регистрационный знак.
Иногда «человеческое» управление шлагбаумом совмещается с электронным. При этом все авто местных жителей оснащены транспондерами, либо их владельцы при въезде на территорию прикладывают к специальному считывающему устройству, установленному рядом со шлагбаумом, свой электронный пропуск-карточку. А охранник занимается исключительно машинами гостей, такси и коммунальщиками.
Ради экономии денег жильцы порой отказываются от услуг «вратаря»-человека и как-то обходятся личными пропусками-карточками. Но в большинстве случаев, когда речь идет о стандартном дворе в зоне платной парковки в Москве, в деле самоогораживания его жители предпочитают действовать по самому бюджетному сценарию: устанавливают шлагбаум, управляющийся звонком по телефону.
Это выглядит следующим образом. Приводом, поднимающим планку устройства, управляет электронный модуль со встроенной в SIM-картой. В ее памяти «зашиты» номера телефонов жителей. Когда кто-то звонит с одного из них, шлагбаум открывается. На звонки и послания с прочих номеров автоматические ворота не реагируют.
Телефонный номерок электронного блока, «живущего» в шлагбауме обычно написан на его корпусе. Некоторые водители, вынужденные постоянно платить за парковку на улице, например, поблизости от своего места работы, придумали следующее. Для начала они устанавливают на своем смартфоне специальное приложение. Оно делает так, что при звонке на другой телефон там определяется не ваш номер, а любой, который вы пожелаете и заранее пропишите в меню программы.
Далее надо прогуляться по облюбованному для будущей бесплатной парковки двору и изучить стоящие там машины местных жителей. Наверняка под лобовым стеком хоть одной из них окажется забытая владельцем табличка из серии: «если моя машина вам мешает, наберите мой номер».
С вероятностью 99% этот же телефон абориген использует и для звонков на управляющее устройство шлагбаума в своем дворе. Достаточно «позвонить шлагбауму» через приложение, изменяющее определяемый номер, как путь во двор будет открыт, поскольку команда на подъем перекладины поступит, с точки зрения обманутой электроники, от абонента из списка допущенных.
Таким незамысловатым образом во дворах, перегороженных шлагбаумами, непонятным для местных жителей образом все равно появляются машины «чужаков». Форумы буквально кишат обсуждением подобных водительских хитростей, с которыми, вероятно, системы допуска во двор справятся еще не скоро.