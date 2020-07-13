Как с помощью смартфона открыть почти любой дворовый шлагбаум в зоне платной парковки

Прежде всего, разберемся, как именно действуют системы доступа машин во дворах. Там, где жители дома или жилищного комплекса могут позволить себе содержать штат охраны, сторож в будке у ворот сверяется со списком «допущенных» госномеров и открывает шлагбаум перед авто, когда обнаруживает в нем ее регистрационный знак.

Иногда «человеческое» управление шлагбаумом совмещается с электронным. При этом все авто местных жителей оснащены транспондерами, либо их владельцы при въезде на территорию прикладывают к специальному считывающему устройству, установленному рядом со шлагбаумом, свой электронный пропуск-карточку. А охранник занимается исключительно машинами гостей, такси и коммунальщиками.

Ради экономии денег жильцы порой отказываются от услуг «вратаря»-человека и как-то обходятся личными пропусками-карточками. Но в большинстве случаев, когда речь идет о стандартном дворе в зоне платной парковки в Москве, в деле самоогораживания его жители предпочитают действовать по самому бюджетному сценарию: устанавливают шлагбаум, управляющийся звонком по телефону.

Это выглядит следующим образом. Приводом, поднимающим планку устройства, управляет электронный модуль со встроенной в SIM-картой. В ее памяти «зашиты» номера телефонов жителей. Когда кто-то звонит с одного из них, шлагбаум открывается. На звонки и послания с прочих номеров автоматические ворота не реагируют.