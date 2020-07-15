В России представили посвежевший Range Rover Sport с новым мотором

Land Rover Range Rover Sport HSE SiIver 2021 модельного года
Большой и премиальный кроссовер Land Rover Range Rover Sport готовится в России сменить модельный год. Как узнал портал «АвтоВзгляд», автомобиль получит три свежих версии, расширит палитру окраски кузова и вооружится новым мотором.

Range Rover Sport 2021 модельного года получит три новых версии HSE Silver, HSE Dynamic Black и SVR Carbon с доработанным дизайном, свежими оттенками окраски кузова и колесными дисками в новом исполнении. В их основу лег автомобиль в комплектациях HSE, HSE Dynamic и SVR соответственно.

В моторной линейке Range Rover Sport появится новый рядная дизельная «шестерка» семейства Ingenium с технологией «мягкого гибрида» (MHEV), проходящая под индексом D350. Речь идет о трехлитровом моторе мощностью 350 л. с. (700 Нм крутящего момента), помогающий паркетнику достигать первой сотни на спидометре за 6,5 с.

Land Rover Range Rover Sport SVR Carbon 2021 модельного года

Ценник и срок выхода новики на российский рынок, вероятно, озвучат позднее. Но, если судить по опыту предыдущих лет, обновившейся Range Rover Sport начнут продавать в начале осени 2020 года.

Между тем, компания Jaguar Land Rover начала в нашей стране сдавать автомобили в аренду, запустив только начинающую набирать популярность новую услугу. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», вслед за Volvo и Hyundai британский бренд теперь тоже предлагает автомобили по подписке. Сегодня можно на год взять внедорожник Land Rover Range Rover, а также кроссоверы Range Rover Sport, Range Rover Velar и Range Rover Evoque. Правда, сервис пока работает только для юрлиц.

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15 июля 2020
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