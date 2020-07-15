В России представили посвежевший Range Rover Sport с новым мотором

Range Rover Sport 2021 модельного года получит три новых версии HSE Silver, HSE Dynamic Black и SVR Carbon с доработанным дизайном, свежими оттенками окраски кузова и колесными дисками в новом исполнении. В их основу лег автомобиль в комплектациях HSE, HSE Dynamic и SVR соответственно.
В моторной линейке Range Rover Sport появится новый рядная дизельная «шестерка» семейства Ingenium с технологией «мягкого гибрида» (MHEV), проходящая под индексом D350. Речь идет о трехлитровом моторе мощностью 350 л. с. (700 Нм крутящего момента), помогающий паркетнику достигать первой сотни на спидометре за 6,5 с.
Ценник и срок выхода новики на российский рынок, вероятно, озвучат позднее. Но, если судить по опыту предыдущих лет, обновившейся Range Rover Sport начнут продавать в начале осени 2020 года.
Между тем, компания Jaguar Land Rover начала в нашей стране сдавать автомобили в аренду, запустив только начинающую набирать популярность новую услугу. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», вслед за Volvo и Hyundai британский бренд теперь тоже предлагает автомобили по подписке. Сегодня можно на год взять внедорожник Land Rover Range Rover, а также кроссоверы Range Rover Sport, Range Rover Velar и Range Rover Evoque. Правда, сервис пока работает только для юрлиц.