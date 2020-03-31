С королевского стола: тест-драйв Range Rover Sport Autobiography Dynamic P525

Да, с выездом на рынок слегка обновленного Range Rover Sport, взоры обеспеченных автолюбителей вновь обратились к нему — одному из самых популярных кроссоверов в линейке люксовой британской марки. А для самых капризных, в арсенале модели найдется кое-что особенно вкусненькое. Уже чувствуете запах?
Самая эксклюзивная, роскошная и дорогая версия Autobiography когда-то была доступна лишь ограниченному числу владельцев большого Range Rover Vogue, среди которых много лет значились Ее Величество королева Елизавета и члены ее многочисленного клана. Длиннобазная версия с самым мощным в линейке мотором, шикарным салоном, отделанным кожей Windsor, стоила баснословных денег, столько же стоит она и сейчас.
Но комплектация «Автобиография» сегодня вышла за рамки лимузина представительского класса, пусть даже и с высоким клиренсом и полным приводом. Ведь не перевелись еще в мире богатеи, предпочитающие смотреть на мир через ветровое стекло, а не сквозь наглухо тонированные задние окна. И вот именно для таких и создан этот автомобиль.
Богатырский Range Rover Sport Autobiography Dynamic долго «причесывали», ему аккуратненько рихтовали и без того почти идеальную внешность, добиваясь совершенства. Так появились новые стильные матричные фары головного света с чумовым интеллектуальным светом, свежие яркие окрасы кузова, а также черные элементы, органично вписанные в экстерьер.
Не обошлось и без мощных воздухозаборников, жабр на капоте, исполинских 21-дюймовых ажурных дисков… Стиля «луку» добавляет черная панорамная крыша, а контраст цветов делает машину еще приземистее визуально, и на нее просто физически сложно не обратить внимание.
Не менее сочно и внутри — роскошный двухцветный салон светло-рыжего цвета с сиденьями, больше напоминающими ложемент космолета манят не только войти, но и остаться. Полностью сенсорная панель управления — красиво, хотя и не без типичных для Land Rover глюков. Головное устройство то смартфон не увидит, то музыку отключит, а то и вовсе отключится само. Впрочем, к особенностям мультимедиа давно пора привыкнуть.
«Пушевые» клавиши можно счесть по пальцам. Все полностью электронное, а верхний монитор умеет выдвигаться на заранее предустановленный угол наклона. Удобно, и никаких бликов. Для меломанов — класснысаунд от Meridian с кучей динамиков и сабвуфером. Звучит вся эта аппаратура действительно здорово, особенно если учесть, что шумоизоляция у Range Rover — одна из лучших в классе.
Сзади сидеть почти так же удобно, как спереди — пространством не обделен ни водитель, ни пассажиры. Кстати, на галерке найдется жизненно важный индикатор, предупреждающий о препятствии на дороге перед тем, как обитатель заднего дивана откроет дверь. Очень порадовала и камера заднего вида — картинка очень четкая, а еще «око» имеет омыватель, так что третий глаз практически всегда остается зрячим.
Но самая главная деталь нашего Range Rover Sport Autobiography не сразу бросается в глаза — крохотный шильдик Р525 на крышке багажнике, аккурат рядом с надписью Autobiography. Да-да, это именно то, что вы подумали — три заветные циферки означают мощность двигателя.
Конечно, можно заказать себе еще более экстремальную версию SVR с точно таким же мотором, форсированным и настроенным по-другому, но поверьте: 525 сил — мало не покажется. При запуске двигателя раздается очень солидный и благородный звук, он не выбьет стекла у соседних машин, но даже через закрырыте окна его точно услышат все! Именно так звучит настоящий честный V8.
Низкий бас 5-литрового мотора даже на холостых оборотах заставляет учащенно биться сердце. Причем турбонагнетатель Supercharged еще даже не успел проснуться…
Включаем режим Dynamic, коробку — в Sport, и шоу начинается! Никакой «турбоямой» здесь и близко не пахнет, Autobiography Dynamic сразу же начинает стремительный разбег с места с оглушительным рокотом. А когда в дело вступает нагнетатель, этот демон вообще срывается с цепи. И пусть он на целую секунду медленнее своего собрата SVR, но 5,3 с до сотни для автомобиля массой без малого 3 тонны — впечатляющий результат.
Тело пилота намертво прижимается к кожаному креслу, а пассажиру, наверное… короче, вообще страшно. «Автомат» молниеносно передергивает передачи — работа инженеров, способных создать коробку, переваривающую такие нагрузки, вызывает уважение. А тормоза? Огромные алые суппорты, закрывающие добрую половину тормозных дисков, знают свое дело.
Бешеная мощь, безумная динамика — как ни странно, не самое главное. На этом автомобиле можно запросто перемещаться каждый день по городу в спокойном режиме Comfort, легко парковаться и загружать покупками полный багажник — в этом случае машину можно попросить присесть нажатием клавиши на стенке багажного отсека. А можно загрузить всю семью и отправиться за город, причем подъехать получится куда угодно, ведь английскую проходимость никто не отменял.
И именно в этом, мне кажется, и кроется основная «фишка» Range Rover — симбиоз между потрясающим комфортом, солидными внедорожными качествами и неукротимой мощью. Кого-то наверняка устроит и базовый дизельный мотор со скромной последующей фискальной нагрузкой, а кто-то без ума от старого доброго (точнее, злого) V8. И плевать, что расход топлива редко когда опустится ниже 16,8 литра даже при плавной езде…
Да и вообще: на многое наплевать. Потому что Range Rover Sport Autobiography Dynamic — классная машина. Пусть и не без нюансов эксплуатации. Ну а кто нынче не без греха? И именно поэтому так часто можно увидеть автомобили этого семейства на российских просторах…