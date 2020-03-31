С королевского стола: тест-драйв Range Rover Sport Autobiography Dynamic P525

Да, с выездом на рынок слегка обновленного Range Rover Sport, взоры обеспеченных автолюбителей вновь обратились к нему — одному из самых популярных кроссоверов в линейке люксовой британской марки. А для самых капризных, в арсенале модели найдется кое-что особенно вкусненькое. Уже чувствуете запах?

Самая эксклюзивная, роскошная и дорогая версия Autobiography когда-то была доступна лишь ограниченному числу владельцев большого Range Rover Vogue, среди которых много лет значились Ее Величество королева Елизавета и члены ее многочисленного клана. Длиннобазная версия с самым мощным в линейке мотором, шикарным салоном, отделанным кожей Windsor, стоила баснословных денег, столько же стоит она и сейчас.

Но комплектация «Автобиография» сегодня вышла за рамки лимузина представительского класса, пусть даже и с высоким клиренсом и полным приводом. Ведь не перевелись еще в мире богатеи, предпочитающие смотреть на мир через ветровое стекло, а не сквозь наглухо тонированные задние окна. И вот именно для таких и создан этот автомобиль.