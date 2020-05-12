Во власти комфорта: длительный тест-драйв Range Rover Sport

Несмотря на огрехи в плане надежности — шутки на эту тему витают по миру уже не одно десятилетие, у Range Rover всегда была и другая сторона медали — эти машины всегда были удобными и комфортабельными. Наш же ярко-красный герой в костюме Autobiography Dynamic может похвастать не только могучим 5-литровым V8 и хорошей проходимостью, но также отличной эргономикой и практичностью в эксплуатации.

Судите сами: помимо роскошного двухцветного кожаного салона с очень удобными сиденьями, тело в которых не устает даже после многочасовых покатушек, отлично звучащей музыки Meridian и стильной панорамной сдвижной крыши, Range Rover Sport Autobiography Dynamic может похвастать еще и продуманностью эргономики до мелочей.