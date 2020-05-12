Во власти комфорта: длительный тест-драйв Range Rover Sport

Несмотря на огрехи в плане надежности — шутки на эту тему витают по миру уже не одно десятилетие, у Range Rover всегда была и другая сторона медали — эти машины всегда были удобными и комфортабельными. Наш же ярко-красный герой в костюме Autobiography Dynamic может похвастать не только могучим 5-литровым V8 и хорошей проходимостью, но также отличной эргономикой и практичностью в эксплуатации.
Судите сами: помимо роскошного двухцветного кожаного салона с очень удобными сиденьями, тело в которых не устает даже после многочасовых покатушек, отлично звучащей музыки Meridian и стильной панорамной сдвижной крыши, Range Rover Sport Autobiography Dynamic может похвастать еще и продуманностью эргономики до мелочей.
Так уж вышло, что время вынужденного карантина в моем семействе случилось пополнение — родился сынишка. А это означает неизбежные поездки с малышом в клинику для «планового техосмотра», и вот здесь и проявляется тот самый комфорт Range Rover. Закрепить детскую люльку не представляет никакой сложности, с этим способна справиться даже самая молодая начинающая мамаша, а вот плавность хода, благодаря пневмоподвеске, заставляет малыша мгновенно засыпать.
Да что там: стоит лишь только завести двигатель, как маленький человек тут же погружается в крепкий и здоровый сон — низкий густой баритон и вибрация от большого V8 действуют на ребенка и впрямь убаюкивающе. Пожалуй, это самая лучшая колыбельная для грудничка, который вероятно, вырастет и станет если и не космонавтом, то уж точно автогонщиком.
Отдельное внимание хочется обратить на багажное отделение. Ведь ни для кого не секрет, что крупные внедорожники предпочитают люди семейные. Возьмем для примера весьма модного соперника Range Rover Sport — Porsche Cayenne. Крепкий надежный немецкий кроссовер хоть и жестче и поострее в поворотах, но даже при схожем объеме багажника в нем нет… ни одного крючка для пакетов из супермаркета. В то время, как у британца их целых четыре. Казалось бы — мелочь, пустяк копеечный, но насколько меняется удобство эксплуатации. Не нужно постоянно завязывать узлами мешки из магазина и волноваться о раскатившихся по всему отсеку продуктах.
Еще очень удобно то, что Range Rover можно попросить «присесть» для удобства погрузки-разгрузки тяжелых предметов, для этого на правой стенке есть специальные клавиши. Там же находится и управление привода фаркопа, который в обычной жизни прячется под задним бампером. К тому же, в Range Rover есть несколько USB-входов для всех пассажиров, так что без зарядки ваши электронные гаджеты точно не останутся, равно как и вы сами не будете обделены любимой музыки с флешки.
Range Rover Sport, благодаря шумоизоляции, очень приятен на ходу. А в шикарной комплектации Autobiography Dynamic машина радует еще и приятной глазу внутренней отделкой. Впрочем, даже в более простых модификациях с, как правило, дизельными двигателями, Sport довольно популярен у наших соотечественников, хоть пока и не возглавляет рейтинги надежности.