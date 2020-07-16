Chery Tiggo 7 Pro для России: рассекречен салон нового кроссовера

Интерьер Chery Tiggo 7 Pro встретит водителя настраиваемой атмосферной подсветкой и тремя мониторами — семидюймовым цифровым приборным щитком, тачскрином мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма и панелью управления климатической системой. Кроме того, в оснащении паркетника значатся двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфона.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в распоряжении Tiggo 7 Pro будет 147-сильный мотор с наддувом объемом 1,5 л в тандеме с вариатором. Привод, надо понимать — передний — без вариантов. Авто предложат россиянам в трех комплектациях. Каких именно, станет известно позднее. Ценники тоже раскроют ближе к старту продаж.
Напомним, Chery занимает третью строчку в российском рейтинге продаж среди китайских брендов по итогам первого полугодия 2020 года. Марке даже удалось нарастить объемы на 4% по сравнению с результатами годичной давности на фоне падения рынка на 23,3%: 2887 реализованных авто против 2767 единиц.
Есть шансы, что новый кроссовер укрепит положительный результат. И, кто знает, может даже поможет переиграть компанию Geely (4499 машин, 12%), получившую второе место.