Chery Tiggo 7 Pro для России: рассекречен салон нового кроссовера

Интерьер Chery Tiggo 7 Pro встретит водителя настраиваемой атмосферной подсветкой и тремя мониторами — семидюймовым цифровым приборным щитком, тачскрином мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма и панелью управления климатической системой. Кроме того, в оснащении паркетника значатся двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфона.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в распоряжении Tiggo 7 Pro будет 147-сильный мотор с наддувом объемом 1,5 л в тандеме с вариатором. Привод, надо понимать — передний — без вариантов. Авто предложат россиянам в трех комплектациях. Каких именно, станет известно позднее. Ценники тоже раскроют ближе к старту продаж.