Chery Tiggo 7 Pro для России: рассекречен салон нового кроссовера

Фото: Chery
Совсем немного времени осталось до того, как китайцы привезут для наших соотечественников совершенно новый Chery Tiggo 7 Pro. Маркетологи марки уже успели раскрыть подробности о моторе кроссовера, а теперь, как узнал портал «АвтоВзгляд», показали еще и снимки салона модели.

Интерьер Chery Tiggo 7 Pro встретит водителя настраиваемой атмосферной подсветкой и тремя мониторами — семидюймовым цифровым приборным щитком, тачскрином мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма и панелью управления климатической системой. Кроме того, в оснащении паркетника значатся двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфона.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в распоряжении Tiggo 7 Pro будет 147-сильный мотор с наддувом объемом 1,5 л в тандеме с вариатором. Привод, надо понимать — передний — без вариантов. Авто предложат россиянам в трех комплектациях. Каких именно, станет известно позднее. Ценники тоже раскроют ближе к старту продаж.

Фото: Chery

Напомним, Chery занимает третью строчку в российском рейтинге продаж среди китайских брендов по итогам первого полугодия 2020 года. Марке даже удалось нарастить объемы на 4% по сравнению с результатами годичной давности на фоне падения рынка на 23,3%: 2887 реализованных авто против 2767 единиц.

Есть шансы, что новый кроссовер укрепит положительный результат. И, кто знает, может даже поможет переиграть компанию Geely (4499 машин, 12%), получившую второе место.

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16 июля 2020
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