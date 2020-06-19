Новые подробности о кроссовере Geely Atlas Pro для России

В январском Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) говорится, что кроссовер Geely Atlas Pro для российских потребителей будут собирать на заводе в Китае. Теперь же стало известно, что автомобиль все-таки получит иное место прописки — белорусский завод «БелДжи», где сегодня, к слову, производят все модели бренда для нашей страны. Что несомненно положительно скажется на ценнике новинки.
Кроме того, существует большая вероятность того, что Atlas Pro не только у себя на родине, но и в наших краях обзаведется новейшей системой полного привода, где тягу на задние колеса будет обеспечивать электромотор. Но пока вопрос о том, внедрять или не внедрять гибридную технологию, находится на стадии обсуждения. Эти подробности всплыли в ходе интервью менеджера Geely по продукту и сертификации Максима Иванова блогеру Михаилу Кульдяеву.
Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, Geely Atlas Pro внешне сильно изменится по сравнению со своим дореформенным собратом Atlas, хорошо знакомым российским потребителям. Автомобиль получит новые радиаторную решетку, бамперы и оптику. Кроме того, паркетник оснастят продвинутой «мультимедийкой» с большим экраном и цифровой «приборкой».
В движение новинка будет приводиться бензиновой 1,5-литровой «турботройкой» мощностью 177 л. с. — мотором Volvo, до этого вставшим на вооружение кроссовера XC40. В пару к нему, повторимся, вполне могут определить электромотор. Выход новинки на рынок ожидается во втором квартале 2021 года.