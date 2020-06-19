Новые подробности о кроссовере Geely Atlas Pro для России

В январском Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) говорится, что кроссовер Geely Atlas Pro для российских потребителей будут собирать на заводе в Китае. Теперь же стало известно, что автомобиль все-таки получит иное место прописки — белорусский завод «БелДжи», где сегодня, к слову, производят все модели бренда для нашей страны. Что несомненно положительно скажется на ценнике новинки.

Кроме того, существует большая вероятность того, что Atlas Pro не только у себя на родине, но и в наших краях обзаведется новейшей системой полного привода, где тягу на задние колеса будет обеспечивать электромотор. Но пока вопрос о том, внедрять или не внедрять гибридную технологию, находится на стадии обсуждения. Эти подробности всплыли в ходе интервью менеджера Geely по продукту и сертификации Максима Иванова блогеру Михаилу Кульдяеву.