Почему в России так быстро умирают современные двигатели?

Большинство инноваций, призванных сделать мотор экономичнее и экологичнее, быстро сказываются на его ресурсе. В России это правило необходимо возвести в квадрат: низкое качество запчастей и сервиса, тяжелые условия эксплуатации и топливо, качество которого часто не выдерживает никакой критики.
Конец 20 века запомнился множеством «моторных» инноваций: Mitsubishi выкатили новые моторы GDI, которые стали болью для всех отечественных почитателей. Они не были рассчитаны на такое количество серы в бензине. Топливо быстро убивало мотор, закоксовывая его, а чтобы двигатель жил, его необходимо было подвергать сложнейшей очистке. Иначе начинался масложор, падала мощность и прочие ужасы. Блок разбирали и чистили пескоструем из дробленой кокосовой скорлупы. В итоге японцам от GDI пришлось вообще отказаться на нашем рынке. За японцами на те же грабли наступили немцы, а после начался и вовсе всемирный тур: французы, корейцы, китайцы. Не осталась в стороне и родная Lada.
Второй сложный момент — неверная трактовка правил эксплуатации автомобиля. Производители аккуратно намекнули, что в тяжелых условиях эксплуатации межсервисный интервал нужно сократить вдвое. Забыли, правда, добавить, что город с его пробками — это как раз и есть тяжелые условия. Уже на незначительном пробеге водитель получал угар литра масла на тысячу километров, разную компрессию в цилиндрах и потерю мощности.
Недвусмысленный намек поняли и бросились искать снадобья для самостоятельной прочистки двигателя от кокса, ведь у дилера — дорого. Вариантов немало, но у каждого были свои недостатки: кто-то не дочищал, кто-то переусердствовал, кто-то с работой справлялся, но процедура занимала слишком много времени. Нужна была золотая середина, и она нашлась.
Известная отечественная компания ВМПАВТО подготовила универсальное решение, которое по карману и по знаниям каждому: трехкомпонентная «Генеральная уборка двигателя». Ключевое отличие от конкурентов — разделение препаратов, каждому узлу — свое. В набор входит мастер-пена «Валера», раскоксойл «Валера», наноконцентрат Resurs, а также специальная трубка и перчатки. Процесс очистки проходит следующим образом: пеной убираем нагар в камере сгорания, с клапанов и с компрессионных колец, затем заливаем раскоксойл «Валера» в масло, прочищая маслосъемные кольца, а последним используем реставратор металла Resurs, который выравнивает структуру поверхности, восстанавливает металл и защищает двигатель.
Этот метод хорош по двум параметрам: во-первых, он доступен каждому и не требует специального инструмента и знаний. Строго по инструкции чистим верх, потом низ, после восстанавливаем металл. Во-вторых, трехкомпонентный подход позволяет решить вопрос полностью, обработав все «болевые точки» современного мотора. Одним флаконом такого результата никак не добиться, а вот с набором ВМПАВТО — можно. Обычные раскоксовки заливаются прямо в цилиндры через свечные колодцы и растворяют нагар на самих кольцах, но до дренажных каналов двигателя — корня всех бед — «лекарство» не доходит.
А проблема кроется именно там — в тонких маслоотводящих каналах, наглухо забитых сгоревшим маслом. Вычистить их можно только особым компонентом, который должен быть доставлен до «болевой точки» именно моторным маслом. Именно поэтому раскоксойл «Валера» справляется со своей с задачей.
Мы привыкли к долгоиграющим ресурсным моторам, которые способны «терпеть». Но их эпоха уже закончилась, на рынке их остались считанные единицы. А новое поколение ДВС требует к себе повышенного внимания и бережного обращения, читай, регулярного обслуживания и множества превентивных мероприятий. Иначе — переборка. Чтобы до этой точки не доводить, нужно регулярно проводить очистку. А, желательно, генеральную уборку.