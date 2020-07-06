Почему в России так быстро умирают современные двигатели?

Большинство инноваций, призванных сделать мотор экономичнее и экологичнее, быстро сказываются на его ресурсе. В России это правило необходимо возвести в квадрат: низкое качество запчастей и сервиса, тяжелые условия эксплуатации и топливо, качество которого часто не выдерживает никакой критики.

Конец 20 века запомнился множеством «моторных» инноваций: Mitsubishi выкатили новые моторы GDI, которые стали болью для всех отечественных почитателей. Они не были рассчитаны на такое количество серы в бензине. Топливо быстро убивало мотор, закоксовывая его, а чтобы двигатель жил, его необходимо было подвергать сложнейшей очистке. Иначе начинался масложор, падала мощность и прочие ужасы. Блок разбирали и чистили пескоструем из дробленой кокосовой скорлупы. В итоге японцам от GDI пришлось вообще отказаться на нашем рынке. За японцами на те же грабли наступили немцы, а после начался и вовсе всемирный тур: французы, корейцы, китайцы. Не осталась в стороне и родная Lada.

Второй сложный момент — неверная трактовка правил эксплуатации автомобиля. Производители аккуратно намекнули, что в тяжелых условиях эксплуатации межсервисный интервал нужно сократить вдвое. Забыли, правда, добавить, что город с его пробками — это как раз и есть тяжелые условия. Уже на незначительном пробеге водитель получал угар литра масла на тысячу километров, разную компрессию в цилиндрах и потерю мощности.