В Сети появились первые изображения нового BMW X1

В мае 2019 года компактный премиальный кроссовер BMW X1 обновился, получив подретушированную внешность, продвинутый мультимедийный комплекс и бензин-электрическую силовую установку. Теперь же паркетник полным ходом следует к смене генерации.

Как может выглядеть будущий X1, показал художник Тобиас Буттнер (Tobias Büttner). В основу его работ, опубликованных изданием Motor1, легли последние шпионские фото. В дизайне новинки можно увидеть элементы от X3, X5 и флагманского X7, включая слегка увеличенную решетку радиатора, доработанную светодиодную оптику, а также оформление кормы.