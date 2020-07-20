В Сети появились первые изображения нового BMW X1

В мае 2019 года компактный премиальный кроссовер BMW X1 обновился, получив подретушированную внешность, продвинутый мультимедийный комплекс и бензин-электрическую силовую установку. Теперь же паркетник полным ходом следует к смене генерации.
Как может выглядеть будущий X1, показал художник Тобиас Буттнер (Tobias Büttner). В основу его работ, опубликованных изданием Motor1, легли последние шпионские фото. В дизайне новинки можно увидеть элементы от X3, X5 и флагманского X7, включая слегка увеличенную решетку радиатора, доработанную светодиодную оптику, а также оформление кормы.
Премьера нового «Икс первого» ожидается в 2021 году. О моторной линейке доподлинно ничего не известно. По некоторым данным, в распоряжении кроссовера останутся надувные «четверки», а дизельные движки станут частью гибридных агрегатов. Сохранятся два варианта привода: передний или полный.
Самый маленький кроссовер марки предложен и на российском рынке. Напомним, сейчас в распоряжении BMW X1 имеются два бензиновых двигателя мощностью 140 и 192 л. с., а также дизель с отдачей в 150 сил. Ценник стартует от 2 090 000 рублей.