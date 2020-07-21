В сети появились первые изображения салона нового Hyundai Tucson

Еще весной в сеть «просочились» шпионские фотографии салона нового Hyundai Tucson. Благодаря тем снимкам мы узнали, что сменивший генерацию кроссовер получит интегрированный в центральную консоль монитор информационно-развлекательного комплекса и заимствованное у Sonata рулевое колесо. При этом приборная панель будет самобытной.

Судя по скетчам, опубликованным французским порталом World Scoop, независимые дизайнеры взяли за основу как раз таки те фотографии. Та же «баранка», та же мультимедиа. Отличается лишь «приборка» — авторы считают, что Tucson может обзавестись крупной, полностью цифровой панелью. Кроме того, по их мнению, корейцы откажутся от физических клавиш — смотрится стильно, хотя в реальной жизни это крайне маловероятно.

Добавим, что по предварительным данным, новый Hyundai Tucson получит три модификации: с 1,6- и 2,0-литровыми двигателями, а также с гибридной силовой установкой, в состав которой войдет 1,6-литровый T-GDI и электромотор. Ожидается и N-версия кроссовера — с 2,5-литровым двигателем мощностью свыше 290 л. с.

Какими силовыми агрегатами будет комплектоваться «Тушканчик» для России, пока неизвестно. Очевидно, это мы узнаем лишь ближе к премьере.