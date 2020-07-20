В России у 2500 кроссоверов Volkswagen и Skoda возможна утечка топлива

В сервисной акции приняли участие 2472 кроссовера Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq, вооруженные дизельными моторами и собранные с 2019 по 2020 год. По данным Росстандарта, один из топливных шлангов оказался далек от необходимого качества, поэтому эксперты не исключают того, что горючее может начать протекать в процессе эксплуатации.

Бракованный шланг подлежит замене. Производитель все работы и запчасти, связанные с проблемой, предоставляет бесплатно. Об этом довольно серьезном дефекте представители брендов в ближайшее время сообщат владельцам паркетников по телефону или по почте, а также пригласят на ремонт.

Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, есть легкий и быстрый способ самостоятельно узнать, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв. На сайте Росстандарта в разделе «Сервисы» имеется поиск по базе сервисных акций, находящий совпадения по VIN. В случае, если номер засветился в одной или нескольких сервисных мероприятиях, необходимо связаться с дилером и записаться на прием.