Сколько лишних литров бензина можно получить на АЗС, заправляясь через смартфон

Все больше заправочных станций подключается к системе бесконтактной оплаты. На сегодняшний день ей можно пользоваться как через «родные» мобильные приложения сетей «Газпромнефть» и «Лукойл», посредством банковского сервиса «Тинькофф» или же с помощью «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор» или «Яндекс.Заправки». Последние четыре являются по сути агрегаторами: на единой платформе собраны свыше 4000 АЗС, в том числе «Роснефть», BP, «Нефтьмагистраль», «Шелл», Татнефть, «Трасса» и десятки других.
НА СОБСТВЕННОЙ ШКУРЕ
Для эксперимента мы выбрали самый, как нам показалось, доступный способ бесконтактной оплаты — мобильное приложение «Яндекс.Навигатор». Открываем карту — находим ближайшую АЗС, отмеченную зеленым кружком. Съезжаем с трассы на заправку, и навигатор заботливо подсказывает, что здесь можно оплатить горючку, не выходя из машины.
Далее события могут развиваться по одному из двух возможных сценариев: все зависит от того, как работает АЗС — по пред- или постоплате. На той подмосковной заправке, что оказалась ближе всего к нам, в «кредит» горючку не дают: нужно было сначала рассчитаться за топливо. Хорошо, следуем командам приложения. Первым делом выбираем номер колонки, у которой мы «припарковались», и нужный вид бензина.
Далее — отмечаем предпочтительный способ оплаты (это может быть как банковская карта, так и Apple Pay) и выставляем объем необходимого топлива (в литрах или рублях). На том же экране видим оповещение, что поскольку мы рассчитываемся посредством платежной системы Mastercard, нам полагается скидка в размере 3%. И действительно — приложение предлагает оплатить не 600 рублей, а 585.
После того, как пользователь кликает «Оплатить», он попадает на следующую страницу — на тот этап, где нужно вставить заправочный пистолет в горловину топливного бака. Поскольку, как уже было сказано ранее, мы экспериментировали в Московской области, сигнал сотовой связи оставлял желать лучшего, и на шаге оплаты горючки мы «зависли» — не соврать — минут на семь. Признаться, я уже даже полезла в раздел «Справка», дабы выяснить, что делать, если деньги спишутся, а заправка так и не начнется.
Но нет — угроза миновала. На табло колонки появились «заказанные» числа, и в топливный бак потекли первые миллилитры. По завершению процесса заправки приложение предложило оценить уровень сервиса по пятизвездочной шкале и пригласить друга. Говорят, товарищ получит скидку на первую заправку, а я — баллы, которые в последствие можно будет потратить на топливо. Странно, ведь новым пользователям и так дается 10-процентная скидка, ну да ладно.
НЕ БЕЗ ГРЕХА
По итогу эксперимента могу согласиться с тем, что бесконтактная оплата — это удобно. Правда, есть пара нюансов. Во-первых, система отправляет чеки по электронной почте — тем, кому для отчетности нужны бумажные квитанции, этот вариант расчета не подойдет. Во-вторых, как я узнала уже позже, сервис синхронизируется далеко не со всеми сетевыми программами лояльности. То есть если у вас, скажем, есть клиентская карта «Роснефти» или BP, то придется выбирать — баллы или «ленивая» заправка.
В-третьих, чтобы воспользоваться системой, необходим стабильный сотовый сигнал. Сетевые проволочки заставляют нервничать — в чем я убедилась лично — особенно, если производится заправка на большую сумму. К слову, оплатить топливо удаленно — к примеру, если на АЗС заехала супруга, а вы находитесь в другом месте — нельзя по правилам сервиса. Почему — не объясняется.
Но самое интересное во всей этой истории — скидка, которую предлагает приложение.
ПРОСТЫЕ РАСЧЕТЫ
Мы попали на акцию, которая позволяла держателям карт типа Mastercard экономить на бесконтактных заправках до 3%. «Да это же копейки!» — скажете вы. Как бы не так.
Если предположить, что каждый рабочий день вы проезжаете по 60 км, а в выходные мчите на дачу, расположенную в 100 км от дома (то есть, всего 500 км в неделю), то за 7 дней при расходе топлива 10л/100 км вы заплатите не 2115 рублей (при цене в 42,3 ₽/1 л), а 2050. За те полгода, что приходится мотаться за город, сэкономите уже 390 целковых или почти 10 л горючки. Копейки, говорите?
Справедливости ради отметим, что той акции, которая проводилась в период нашего эксперимента, уже нет. Однако там есть предложения и поинтереснее: для тех, у кого имеются банковские карты уровня «бизнес», предусмотрены скидки в размере 10%. Имеются и другие акции с теми же 3% — со всей бонусной кухней можно ознакомиться в приложении.
…Добавим, что система бесконтактной оплаты позволяет существенно сэкономить в первую очередь время, которое мы тратим на простаивание в очередях. Правда, пользуясь приложением — не важно, каким именно — нужно быть предельно аккуратным: с особым вниманием выбирать колонку и количество литров. А то ведь можно ненароком осчастливить соседа, подарив ему бесплатную заправку.