Сколько лишних литров бензина можно получить на АЗС, заправляясь через смартфон

ПРОСТЫЕ РАСЧЕТЫ

Мы попали на акцию, которая позволяла держателям карт типа Mastercard экономить на бесконтактных заправках до 3%. «Да это же копейки!» — скажете вы. Как бы не так.

Если предположить, что каждый рабочий день вы проезжаете по 60 км, а в выходные мчите на дачу, расположенную в 100 км от дома (то есть, всего 500 км в неделю), то за 7 дней при расходе топлива 10л/100 км вы заплатите не 2115 рублей (при цене в 42,3 ₽/1 л), а 2050. За те полгода, что приходится мотаться за город, сэкономите уже 390 целковых или почти 10 л горючки. Копейки, говорите?

Справедливости ради отметим, что той акции, которая проводилась в период нашего эксперимента, уже нет. Однако там есть предложения и поинтереснее: для тех, у кого имеются банковские карты уровня «бизнес», предусмотрены скидки в размере 10%. Имеются и другие акции с теми же 3% — со всей бонусной кухней можно ознакомиться в приложении.

…Добавим, что система бесконтактной оплаты позволяет существенно сэкономить в первую очередь время, которое мы тратим на простаивание в очередях. Правда, пользуясь приложением — не важно, каким именно — нужно быть предельно аккуратным: с особым вниманием выбирать колонку и количество литров. А то ведь можно ненароком осчастливить соседа, подарив ему бесплатную заправку.