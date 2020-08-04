Какие проблемы таит в себе подержанный Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200 начали выпускать в сентябре 2007 года. В нашей стране официальные дилеры продавали внедорожники с двумя двигателями: 4,7-литровым 288-сильным бензиновым V8 и 4,5-литровым «дизелем», отдачей 235 л. с. После рестайлинга в 2012 году на смену бензиновому мотору пришел агрегат объемом 4,6 литра и мощностью 309 л. с.

Кузов

На дорестайлинговых «Крузаках» нередко выпадали противотуманные фары из-за того, что их хлипкие крепления просто рассыпались. Поэтому дилеры меняли по гарантии передний бампер. Сейчас же, когда гарантийные сроки истекли, легче самому «заколхозить» противотуманки, чем менять бампер.

Еще один досадный недостаток. Рама у внедорожника начинает довольно быстро ржаветь, потому антикоррозийная обработка не будет лишней. Что касается кузова, то рыжие пятна коррозии можно обнаружить на креплениях передних крыльев и на дверях — под их ручками и возле петель. А еще у «Крузака» довольно быстро облезает хром на решетке радиатора и двери багажника.

Двигатель

Бензиновый двигатель объемом 4,7 литра надежен, и особых проблем не доставляет. У него проверенный ременный привод ГРМ, а 4,6-литровый агрегат получил цепь, которая также не подкидывает сюрпризов. А вот наддувный «дизель» не столь безупречен. У него повышенный масляный аппетит, а после 80 000 км начинала свистеть вискомуфта. После 150 000 км нужно чистить клапан EGR (рециркуляции отработавших газов) от скопившейся сажи, иначе неровная работа мотора и перебои в работе обеспечены. Наконец, качество российской «солярки» ожидаемо сказывается на ресурсе топливных форсунок. Обычно они «живут» 200 000 км.