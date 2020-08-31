Два ведущих: сравнительный тест LADA XRAY Cross и Hyundai Creta за 1 000 000 рублей

Для начала отметим, что Hyundai Creta прочно удерживает лидерство в своем сегменте. Машину можно купить как с передним, так и с полным приводом. А недавно автомобилю провели рестайлинг, так что корейцам можно спасть спокойно.
А вот LADA XRAY Cross заставляет тольяттинцев пить успокоительное. По некоторым данным, в 2019 году постановки на учёт машин семейства XRAY ощутимо просели. Вероятно, положение могут исправить «жирные» комплектации, и такие у модели есть. Совсем недавно в арсенале LADA XRAY Cross появилась спецверсия Instinct, за которую просят 995 900 рублей, плюс 12 000 рублей стоит окраска кузова цветом «металлик». Итого получается больше 1 000 000 рублей.
Кроссовер Hyundai Creta, как известно, тоже стоит в пределах 1 000 000 сильно дешевеющих российских рублей. А раз ценник одинаковый, то почему бы их не сравнить?
Внешние отличия
Внешне LADA XRAY Cross вызывает больше симпатий. Бросаются в глаза колесные диски с алмазной шлифовкой, черные корпуса боковых зеркал и шильдики с надписью Instinct. Да и вообще, X-дизайн машине к лицу. Не забудем и о том, что дорожный просвет в 215 мм и возможность установить стальную защиту моторного отсека заставляет расслабиться на грунтовке. А зимой, в рыхлом снегу можно надеть на колеса цепи, отключить противобуксовочную систему, и тогда машина превратится в маленький вездеход.
Hyundai Creta уже давно примелькалась в потоке, потому выглядит более привычно. Неокрашенные пластики не жалко поцарапать на бездорожье, а дорожный просвет в 190 мм, хоть и меньше, чем у «Иксрея», но тоже неплох.
Практичный стиль
Салон «Лады» не отличить от иномарки. Тут есть климат-контроль, камера заднего вида, обогрев ветрового стекла и руля. А главная новинка топовой версии — софт «Яндекс.Авто» со встроенным 4G-модемом. XRAY Cross Instinct — первая модель из Тольятти с голосовым помощником по имени Алиса.
Вроде все в салоне ладно, но пластики дубовые и нет ощущения качества. Да и просчеты в эргономике никуда не делись. Подстаканники не такие глубокие, как хотелось бы, телефон пристроить некуда, а чтобы отрегулировать спинку кресла нужно просунуть руку в узкий паз между центральной стойкой и спинкой.
Creta на фоне «Лады» смотрится богаче. Хоть тут и не такая продвинутая мультимедиа, но двухцветный салон выглядит дорого. Добавим к этому отлично спрофилированное кресло и уже ставшие привычными всевозможные обогревы и климат-контроль. Да и по простору внутреннего пространства «кореец» берет верх. Особенно, если говорить про задний диван. Человек ростом 190 см почувствует себя в «Крете» лучше, чем в «Иксрее».
По объему багажника Creta снова кладет XRAY Cross на лопатки. 402 литра полезного пространства против 361 л у «Лады» говорят сами за себя. Больше в «Крете» и ширина багажного проема, так что грузить вещи в «корейца» удобнее.
Основной инстинкт
У связки из 1,8-литрового мотора в 122 л. с. и 5-ступенчатой «механики», которая трудится под капотом LADA XRAY Cross, характер флегматика. Резвые реакции появляются только в спортивном режиме системы LADA Ride Select. Электроника чуть обостряет чувствительность педали газа и изменяет настройки системы стабилизации. Если покрутить мотор, то «Кросс» сильнее ринется вперед, говоря об этом водителю сердитым рыком, который в момент заполняет салон.
Если говорить про шасси, то напомним, что у «Кросса» оно иное, нежели у XRAY. Вазовцы взяли L-образные рычаги от «Весты», расширили колею, доработали подрамник, изменили форму стабилизатора поперечной устойчивости. В результате XRAY Cross, конечно же, не превратился в «драйверс-кар», но стал стабильнее на прямой, у него уменьшились крены в поворотах, да и взбрыкивает на кочках он умеренно.
Hyundai Creta с 1,6-литровым мотором в 123 л. с. чуточку резвее, да и подвеска позволяет ехать по грунтовке без лишних вихряний и точно проходить повороты. Напомним, что на переднеприводных версиях стоит упругая балка. Конструкция подвески, конечно, надежная, но морально уставшая. Да и обитатели галерки чувствуют ее на кочках еще как.
Итоги российско-корейского саммита
Оценив возможности обеих машин, мы пришли к выводу, что Creta уступает XRAY Cross во внешнем лоске и возможностях мультимедиа. А по простору в салоне, эргономике и обзорности выходит на первое место.
Любителям иномарок, не так давно пересевших с родимых «Жигулей» не стоит скидывать XRAY Cross со счетов. Он выступает сильно, отлично проявив себя на асфальте, да и салон оказался довольно функциональным. Впрочем, справедливости ради заметим, что стать полноценной альтернативой «Крете», даже переднеприводной, «Кроссу» довольно сложно. Нет у него тех ездовых повадок, за которые так ценят бестселлер от Hyundai.