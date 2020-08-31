Два ведущих: сравнительный тест LADA XRAY Cross и Hyundai Creta за 1 000 000 рублей

Для начала отметим, что Hyundai Creta прочно удерживает лидерство в своем сегменте. Машину можно купить как с передним, так и с полным приводом. А недавно автомобилю провели рестайлинг, так что корейцам можно спасть спокойно.

А вот LADA XRAY Cross заставляет тольяттинцев пить успокоительное. По некоторым данным, в 2019 году постановки на учёт машин семейства XRAY ощутимо просели. Вероятно, положение могут исправить «жирные» комплектации, и такие у модели есть. Совсем недавно в арсенале LADA XRAY Cross появилась спецверсия Instinct, за которую просят 995 900 рублей, плюс 12 000 рублей стоит окраска кузова цветом «металлик». Итого получается больше 1 000 000 рублей.

Кроссовер Hyundai Creta, как известно, тоже стоит в пределах 1 000 000 сильно дешевеющих российских рублей. А раз ценник одинаковый, то почему бы их не сравнить?