5 кроссоверов в России, к которым интерес то падает, то растет

Фото из открытых источников
Компактные кроссоверы очень востребованы в России, и конкуренция между ними всегда была очень жесткой. Войти в этот класс непросто, гораздо легче — вылететь. Здесь уже давно появились свои лидеры, но и у них не все так радужно, как может показаться. О том, к каким популярным SUV интерес наших покупателей падает, а к каким и не думает ослабевать, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Мы решили ориентироваться на данные АЕБ за январь-ноябрь этого и прошлого годов. Взяв за основу результаты продаж топ-25 самых популярных машин в России, видно, что в списках значится немало компактных кроссоверов.

Из статистики понятно, что, несмотря на кризис, продажи одних моделей растут, а других, наоборот, стагнируют. Значит, и бестселлеры рынка испытывают определенные трудности. Итак, начнем с тех, к кому покупатели оказались благосклоннее всего.

Самым популярным компактным кроссовером остается Toyota RAV4. За 11 месяцев 2020 года хозяев нашли 33 033 автомобиля, что на 7 370 машин больше, чем за тот же период 2019 года. Кстати, среди Топ-25 машин, «Равик» показал самый большой рост продаж. Магия бренда и проверенные технические решения творят чудеса.

Рост продемонстрировал и Nissan X-Trail, хоть машина и не настолько популярна, как большинство оппонентов. Тем не менее, «Хитрил» продали на 776 штук больше (18 590 шт), чем в 2019 году. Это может говорить о том, что покупатели, как прежде, ценят японские машины и верят в надежность таких трансмиссий, как вариатор.

Фото из открытых источников

Теперь посмотрим на тех, кому не очень повезло. Volkswagen Tiguan считается основным конкурентом «Тойоты», и претендентом на лидерство в классе. К сожалению, не в этот раз. За отчетный период дилерам удалось продать 30 299 машин, что на 2 564 автомобиля меньше, чем в 2019 году. Причина не только в растущих ценниках, но и в том, что кроссоверу провели плановый рестайлинг, и он скоро появится у дилеров. Видимо, поэтому могие покупатели решили переждать и приобрести уже посвежевшую модель.

Корейский бестселлер KIA Sportage за 11 месяцев этого года выбрали 25 702 покупателя. Это на 5 409 машин меньше, чем в 2019 году. Неплохой результат для старожила рынка, но корейцам надо подумать, как освежить модель, иначе RAV4 и Tiguan убегут вперед.

За «Спортейджем» идет соплатформенный Hyundai Tucson с результатом в 19 278 проданных машин. Это на 1 491 кроссовер меньше, чем за отчетный период 2019 года. Этот «кореец» предлагает сопоставимый с KIA комфорт, но он не такой яркий внешне. Может поэтому он и не смог навязать борьбу заклятому товарищу по концерну? Однако не будем сбрасывать модель со счетов. Совсем недавно Hyundai показала новое поколение «Туссана», так что основная борьба еще впереди.

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14 декабря 2020
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