5 кроссоверов в России, к которым интерес то падает, то растет

Мы решили ориентироваться на данные АЕБ за январь-ноябрь этого и прошлого годов. Взяв за основу результаты продаж топ-25 самых популярных машин в России, видно, что в списках значится немало компактных кроссоверов.

Из статистики понятно, что, несмотря на кризис, продажи одних моделей растут, а других, наоборот, стагнируют. Значит, и бестселлеры рынка испытывают определенные трудности. Итак, начнем с тех, к кому покупатели оказались благосклоннее всего.

Самым популярным компактным кроссовером остается Toyota RAV4. За 11 месяцев 2020 года хозяев нашли 33 033 автомобиля, что на 7 370 машин больше, чем за тот же период 2019 года. Кстати, среди Топ-25 машин, «Равик» показал самый большой рост продаж. Магия бренда и проверенные технические решения творят чудеса.

Рост продемонстрировал и Nissan X-Trail, хоть машина и не настолько популярна, как большинство оппонентов. Тем не менее, «Хитрил» продали на 776 штук больше (18 590 шт), чем в 2019 году. Это может говорить о том, что покупатели, как прежде, ценят японские машины и верят в надежность таких трансмиссий, как вариатор.