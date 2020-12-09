5 бюджентых машин, пользующихся особым спросом в России

По данным АЕБ, в ноябре этого года россияне купили на 8725 автомобилей больше, чем в том же месяце 2019 года. В подавляющем большинстве это были седаны. Этот тип кузова продолжает играть первую скрипку на российском авторынке. Вот модели, которые оказались самыми массовыми.
LADA Granta
Первое место в рейтинге заняла вазовская бюджетная модель Granta. В ноябре ее приобрели 14 540 человек. В первую очередь, автомобиль привлекает доступной ценой (от 488 900 рублей) и широким набором силовых агрегатов.
Напомним, на машину ставят восьми- и шестнадцатиклапанные моторы объемом 1,6 л мощностью 87, 98 и 106 л. с. Двигатели работают как с «механиокй», так и с «роботом», и с «автоматом». Да и с запчастями у «Гранты» проблем нет. Все это помогает «нашемарке» удерживать лидирующие позиции на рынке. Причем, догонят ее не скоро. Ведь доходы россиян падают и люди все больше обращают внимание на более доступные и бюджетные модели, а тут у «Гранты» мало конкурентов.
Для полноты картины скажем, что «Гранту» можно купить не только в кузове седан, но также лифтбэк, универсал и хетчбэк. Однако любовь к седанам у наших покупателей не могут отбить даже кроссоверы.
LADA Vesta
KIA Rio
Третье место досталось корейскому бестселлеру Rio. Седан разошелся тиражем 9938 экземпляров, что на 29% больше, чем за ноябрь прошлого года (7733).
В этом году седан посвежел, что добавило ему популярности. Дизайнеры обновили внешность, а в салоне появились новые материалы отделки и более крупный экран мультимедийки. Это сказалось на результатах продаж. Ведь ценник на модель сильно не задрали, и Rio остался доступным автомобилем. Напомним, базовый «прайс» начинается от 834 900 рублей. Значит, у седана есть все шансы побороться за кошельки покупателей с продукцией из Тольятти.
Volkswagen Polo
Немецкий бюджетник в этом году кардинально обновился. Он не только сменил поколение, но и тип кузова, превратившись из седана в элегантный литфтбэк. Но так как модель все же была седаном, в наш рейтинг она попала. Кстати, подобная кузовная трансформация дает нам возможность понять, понравился ли покупателям новый Polo. Вот сухие цифры. В ноябре 2020 года Polo (уже лифтбэк) разошелся тиражом 5809 экземпляров. То есть рост по сравнению с ноябрем 2019–го, когда продали 4681 седан, составил 24%.
Можно предположить, что в данные статистики за ноябрь этого года вошли и седаны, остатки которых распродавали дилеры, но их объем уже незначителен. Так что кардинально обновленный «немец» явно приглянулся покупателям. Можно поздравить Volkswagen со свершившимся фактом.
Hyundai Solaris
В этом году «Солярис» пережил рестайлинг. Машина получила ячеистую решетку радиатора, иную головную оптику и фонари, рельефные бамперы. В салоне установили новый экран мультимедиа, а у задних пассажиров появились дефлекторы обдува и USB-разъемы.
Любое обновление прибавляет интереса к хорошо знакомой модели и это подтверждает статистика. В ноябре купили 5791 «Солярис», что на 29% больше, чем за ноябрь прошлого года (4476 машин). Тем не менее, пятое место среди бюджетных моделей и шестое в общем зачете рейтинга АЕБ не тот результат, на который могли бы рассчитывать корейцы. Ведь еще в январе 2015 года бюджетный Hyundai обогнал «Гранту», KIA Rio, Volkswagen Polo и Renault Logan, став лидером рынка. Надеемся, что рестайлинг подстегнет продажи и «кореец» сможет войти с тройку популярных машин уже в следующем году.