5 бюджентых машин, пользующихся особым спросом в России

По данным АЕБ, в ноябре этого года россияне купили на 8725 автомобилей больше, чем в том же месяце 2019 года. В подавляющем большинстве это были седаны. Этот тип кузова продолжает играть первую скрипку на российском авторынке. Вот модели, которые оказались самыми массовыми.

LADA Granta

Первое место в рейтинге заняла вазовская бюджетная модель Granta. В ноябре ее приобрели 14 540 человек. В первую очередь, автомобиль привлекает доступной ценой (от 488 900 рублей) и широким набором силовых агрегатов.

Напомним, на машину ставят восьми- и шестнадцатиклапанные моторы объемом 1,6 л мощностью 87, 98 и 106 л. с. Двигатели работают как с «механиокй», так и с «роботом», и с «автоматом». Да и с запчастями у «Гранты» проблем нет. Все это помогает «нашемарке» удерживать лидирующие позиции на рынке. Причем, догонят ее не скоро. Ведь доходы россиян падают и люди все больше обращают внимание на более доступные и бюджетные модели, а тут у «Гранты» мало конкурентов.

Для полноты картины скажем, что «Гранту» можно купить не только в кузове седан, но также лифтбэк, универсал и хетчбэк. Однако любовь к седанам у наших покупателей не могут отбить даже кроссоверы.