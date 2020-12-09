5 бюджентых машин, пользующихся особым спросом в России

Фото: LADA
В ноябре российский рынок показал рост на целых 5,9%. Самыми популярными у наших покупателей традиционно оказались седаны. Какие модели пользовались повышенным вниманием, а какие покупатели игнорировали, уточнил портал «АвтоВзгляд».

По данным АЕБ, в ноябре этого года россияне купили на 8725 автомобилей больше, чем в том же месяце 2019 года. В подавляющем большинстве это были седаны. Этот тип кузова продолжает играть первую скрипку на российском авторынке. Вот модели, которые оказались самыми массовыми.

LADA Granta

Первое место в рейтинге заняла вазовская бюджетная модель Granta. В ноябре ее приобрели 14 540 человек. В первую очередь, автомобиль привлекает доступной ценой (от 488 900 рублей) и широким набором силовых агрегатов.

Напомним, на машину ставят восьми- и шестнадцатиклапанные моторы объемом 1,6 л мощностью 87, 98 и 106 л. с. Двигатели работают как с «механиокй», так и с «роботом», и с «автоматом». Да и с запчастями у «Гранты» проблем нет. Все это помогает «нашемарке» удерживать лидирующие позиции на рынке. Причем, догонят ее не скоро. Ведь доходы россиян падают и люди все больше обращают внимание на более доступные и бюджетные модели, а тут у «Гранты» мало конкурентов.

Для полноты картины скажем, что «Гранту» можно купить не только в кузове седан, но также лифтбэк, универсал и хетчбэк. Однако любовь к седанам у наших покупателей не могут отбить даже кроссоверы.

Фото из открытых источников

LADA Vesta

Вторую строчку рейтинга занимает еще одна вазовская модель. В ноябре продали 11 771 «Весту», что на целых 35% больше, чем в том же месяце 2019 года. Потрясающий результат на слабом рынке!
Напомним, что в семействе Vesta преобладают седаны, но можно купить и универсалы — обычный SW или лифтованный SW Cross. Нет недостатка и в силовых агрегатах. На машину ставят моторы объемом 1,6 л (106 и 113 л. с.) и 1,8 л (122 л. с.). В пару к двигателям приставлены «механика» или вариатор.
Цена на «Весту» начинается от 676 900 рублей. Она дороже «Гранты», но машина и заметно комфортнее. Так что интерес к модели неудивителен. А еще она гораздо свежее «Гранты» и у нее просто огненный дизайн, за что спасибо Стиву Маттину.
Фото: АвтоВзгляд

KIA Rio

Третье место досталось корейскому бестселлеру Rio. Седан разошелся тиражем 9938 экземпляров, что на 29% больше, чем за ноябрь прошлого года (7733).

В этом году седан посвежел, что добавило ему популярности. Дизайнеры обновили внешность, а в салоне появились новые материалы отделки и более крупный экран мультимедийки. Это сказалось на результатах продаж. Ведь ценник на модель сильно не задрали, и Rio остался доступным автомобилем. Напомним, базовый «прайс» начинается от 834 900 рублей. Значит, у седана есть все шансы побороться за кошельки покупателей с продукцией из Тольятти.

Фото из открытых источников

Volkswagen Polo

Немецкий бюджетник в этом году кардинально обновился. Он не только сменил поколение, но и тип кузова, превратившись из седана в элегантный литфтбэк. Но так как модель все же была седаном, в наш рейтинг она попала. Кстати, подобная кузовная трансформация дает нам возможность понять, понравился ли покупателям новый Polo. Вот сухие цифры. В ноябре 2020 года Polo (уже лифтбэк) разошелся тиражом 5809 экземпляров. То есть рост по сравнению с ноябрем 2019–го, когда продали 4681 седан, составил 24%.

Можно предположить, что в данные статистики за ноябрь этого года вошли и седаны, остатки которых распродавали дилеры, но их объем уже незначителен. Так что кардинально обновленный «немец» явно приглянулся покупателям. Можно поздравить Volkswagen со свершившимся фактом.

Фото из открытых источников

Hyundai Solaris

В этом году «Солярис» пережил рестайлинг. Машина получила ячеистую решетку радиатора, иную головную оптику и фонари, рельефные бамперы. В салоне установили новый экран мультимедиа, а у задних пассажиров появились дефлекторы обдува и USB-разъемы.

Любое обновление прибавляет интереса к хорошо знакомой модели и это подтверждает статистика. В ноябре купили 5791 «Солярис», что на 29% больше, чем за ноябрь прошлого года (4476 машин). Тем не менее, пятое место среди бюджетных моделей и шестое в общем зачете рейтинга АЕБ не тот результат, на который могли бы рассчитывать корейцы. Ведь еще в январе 2015 года бюджетный Hyundai обогнал «Гранту», KIA Rio, Volkswagen Polo и Renault Logan, став лидером рынка. Надеемся, что рестайлинг подстегнет продажи и «кореец» сможет войти с тройку популярных машин уже в следующем году.

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9 декабря 2020
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