Новейший кроссовер Ferrari Purosangue замечен на тестах

Слухи о том, что компания Ferrari, следуя трендам, намерена выпустить кроссовер, появились еще пять лет назад. Со временем итальянцы эту информацию подтвердили, обозначив даже примерные сроки премьеры — 2020 год. Но что-то пошло не так, и дебют роскошного SUV перенесли на 2021-й. А потом — и на 2022-ой. По последним данным, мы должны увидеть новинку во второй половине следующего года.

В основу Ferrari Purosangue ляжет переднемоторная модульная платформа, которая позволит выпускать кроссовер в версиях с задним и полным приводом. В движение машина будет приводиться гибридными установками с шести- и восьмицилиндровыми бензиновыми агрегатами. По данным наших коллег из Motor Authority, SUV получит и модификацию с V12, хотя ранее инженеры компании говорили, что этот мотор «слишком тяжелый».

Также известно, что Ferrari Purosangue обзаведется подвеской с регулируемым дорожным просветом и инновационной мультимедийной системой. Прочие технические подробности о новинке итальянцы пока не разглашают.