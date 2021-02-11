Новейший кроссовер Ferrari Purosangue замечен на тестах

Фото: www.motorauthority.com
В Сеть просочились фотографии загадочного кроссовера, укрытого от случайных зевак плотной камуфляжной пленкой. Вам не показалось: это не что иное, как Maserati Levante. Но не очередная обновленная версия модели, а тестовый мул, на котором обкатывают агрегаты для первого кроссовера в истории марки Ferrari — Purosangue.

Слухи о том, что компания Ferrari, следуя трендам, намерена выпустить кроссовер, появились еще пять лет назад. Со временем итальянцы эту информацию подтвердили, обозначив даже примерные сроки премьеры — 2020 год. Но что-то пошло не так, и дебют роскошного SUV перенесли на 2021-й. А потом — и на 2022-ой. По последним данным, мы должны увидеть новинку во второй половине следующего года.

В основу Ferrari Purosangue ляжет переднемоторная модульная платформа, которая позволит выпускать кроссовер в версиях с задним и полным приводом. В движение машина будет приводиться гибридными установками с шести- и восьмицилиндровыми бензиновыми агрегатами. По данным наших коллег из Motor Authority, SUV получит и модификацию с V12, хотя ранее инженеры компании говорили, что этот мотор «слишком тяжелый».

Также известно, что Ferrari Purosangue обзаведется подвеской с регулируемым дорожным просветом и инновационной мультимедийной системой. Прочие технические подробности о новинке итальянцы пока не разглашают.

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11 февраля 2021
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