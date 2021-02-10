Корейцы готовят новейший кроссовер Kia CV и еще 10 новинок

Премьера загадочного «паркетника» должна состояться буквально через месяц — в марте. А дальше электрифицированные новинки будут сыпаться, как из рога изобилия: к 2026 года на рынок должной выйти 11 машин, семь из которых возведут на свежей «аккумуляторной» платформе E-GMP.

Еще одно интересное обещание — в течение года-двух вывести целую линейку специальных транспортных средств. Все они получат модульные кузова и общую архитектуру (ее Kia называет «платформой-скейтбордом»). Очевидно, это будут «беспилотники».

И о новинках «поближе». 15 марта во всех официальных дилерских центрах бренда на территории РФ стартуют продажи обновленного фастбека Stinger. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о его оснащении и ценах.