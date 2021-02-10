Корейцы готовят новейший кроссовер Kia CV и еще 10 новинок

Фото: Kia.
Корейская марка будет постепенно отказываться от ДВС, переходя на гибриды и электромобили. Это следует из свежей стратегии развития Kia под названием Plan S. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», первенцем новой линейки станет кроссовер, который пока скрывается под индексом CV.

Премьера загадочного «паркетника» должна состояться буквально через месяц — в марте. А дальше электрифицированные новинки будут сыпаться, как из рога изобилия: к 2026 года на рынок должной выйти 11 машин, семь из которых возведут на свежей «аккумуляторной» платформе E-GMP.

Еще одно интересное обещание — в течение года-двух вывести целую линейку специальных транспортных средств. Все они получат модульные кузова и общую архитектуру (ее Kia называет «платформой-скейтбордом»). Очевидно, это будут «беспилотники».

И о новинках «поближе». 15 марта во всех официальных дилерских центрах бренда на территории РФ стартуют продажи обновленного фастбека Stinger. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о его оснащении и ценах.

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10 февраля 2021
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