Опубликованы первые изображения нового кроссовера Lexus NX

Судя по обнародованным фотографиям, Lexus NX сохранит свои узнаваемые черты — о кардинальном преображении экстерьера речи не идет. Что, впрочем, и не удивительно, ведь модель первого поколения, дебютировавшая шесть лет назад и пережившая легкий рестайлинг в 2017-м, по сей день выглядит весьма актуально и интересно.
Тем не менее, дизайнеры таки переработали переднюю часть автомобиля: освежили оптику, переместив бумерангообразные ходовые огни в корпуса фар, подредактировали узор радиаторной решетки, изменили форму воздуховодов, «перерисовали» бампер. Досталось и корме — новые фонари, объединенные светодиодной полосой, как нынче модно, опять же, другие воздуховоды и перелицованный бампер.
И если к экстерьеру текущей версии массовых претензий, в общем-то, не предъявлялось, то интерьер был откровенно старомодным и перегруженным. Что ж, больше никакого тачпада, пользоваться которым крайне неудобно, и огромного количества физических клавиш, отвлекающих водителя от дороги. Крупный сенсорный экран мультимедийки, цифровая приборная панель, иное оформление центральной консоли, другое рулевое колесо — стильно!
Что же до «железа», то, как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, второй Lexus NX построен на модульной платформе TNGA-K, знакомой нам по седану ES, а также ряду «Тойот»: Camry, RAV4, Highlander. Какие моторы предложат японцы, пока остается загадкой. По слухам, в число силовых агрегатов, помимо прочего, войдут гибридная установка и прежде недоступный 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью до 300 л. с.
Как оно будет на самом деле, узнаем, вероятно, в ближайшие месяцы, ведь премьера нового Lexus NX уже не за горами. Напомним, что нынешняя версия кроссовера продается в России в трех модификациях (NX 200, NX 300 и NX 300h) по цене от 2 790 000 рублей.