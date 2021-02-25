Опубликованы первые изображения нового кроссовера Lexus NX

И если к экстерьеру текущей версии массовых претензий, в общем-то, не предъявлялось, то интерьер был откровенно старомодным и перегруженным. Что ж, больше никакого тачпада, пользоваться которым крайне неудобно, и огромного количества физических клавиш, отвлекающих водителя от дороги. Крупный сенсорный экран мультимедийки, цифровая приборная панель, иное оформление центральной консоли, другое рулевое колесо — стильно!

Что же до «железа», то, как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, второй Lexus NX построен на модульной платформе TNGA-K, знакомой нам по седану ES, а также ряду «Тойот»: Camry, RAV4, Highlander. Какие моторы предложат японцы, пока остается загадкой. По слухам, в число силовых агрегатов, помимо прочего, войдут гибридная установка и прежде недоступный 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью до 300 л. с.

Как оно будет на самом деле, узнаем, вероятно, в ближайшие месяцы, ведь премьера нового Lexus NX уже не за горами. Напомним, что нынешняя версия кроссовера продается в России в трех модификациях (NX 200, NX 300 и NX 300h) по цене от 2 790 000 рублей.