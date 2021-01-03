О чем мечтают женщины: видео тест-драйв кроссовера Lexus NX 300

Кроссовер NX — не самая популярная модель Lexus в России: звание бестселлера носит более крупный RX. Тем не менее он крайне востребован у водителей женского пола, предпочитающих автомобили премиальные, высокие, вместительные и броские. Такие, чтобы — как говорится — и в пир, и в мир, и в добрые люди.

На первый взгляд, Lexus NX, вроде как, отвечает всем дамским запросам, но так ли это на самом деле? Чтобы найти ответ на сей вопрос, портал «АвтоВзгляд» вручил ключи от тестового кроссовера обозревателю-девушке. А что из этого получилось, смотрите в нашем видеообзоре.