О чем мечтают женщины: видео тест-драйв кроссовера Lexus NX 300

Кроссовер NX — не самая популярная модель Lexus в России: звание бестселлера носит более крупный RX. Тем не менее он крайне востребован у водителей женского пола, предпочитающих автомобили премиальные, высокие, вместительные и броские. Такие, чтобы — как говорится — и в пир, и в мир, и в добрые люди.
На первый взгляд, Lexus NX, вроде как, отвечает всем дамским запросам, но так ли это на самом деле? Чтобы найти ответ на сей вопрос, портал «АвтоВзгляд» вручил ключи от тестового кроссовера обозревателю-девушке. А что из этого получилось, смотрите в нашем видеообзоре.
Напомним, самый младший SUV в линейке японской марки предлагается в трех модификациях. NX 200 комплектуется 2,0-литровым атмосферником в 150 л. с. и вариатором, NX 300 — двухлитровым турбомотором мощностью 238 сил и шестиступенчатым «автоматом». Для самых искушенных предусмотрен и гибрид — с 2,5-литровым бензиновым агрегатом, парой электромоторов и бесступенчатой трансмиссией.
Первое поколение модели — а сейчас продается именно оно — дебютировало в 2014 году. В 2017-ом кроссовер пережил плановый рестайлинг, а в настоящее время он готовится к смене генерации. Как ожидается, японцы представят публике новый NX в следующем году.
По предварительным данным, в основу новинки ляжет модульная платформа TNGA GA-K. Второй NX обзаведется новыми двигателями и ощутимо прибавит в мощности. Так, если верить нашим зарубежным коллегам, кроссовер «вооружат» прежде недоступным 2,4-литровым агрегатом, развивающим до 300 сил.